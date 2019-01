Europees Mensenrechtenhof buigt zich over euthanasiezaak tegen België: “Staat moest mijn moeder beschermen, maar deed dat niet” ttr

08 januari 2019

18u04

Bron: belga 2 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg buigt zich over een euthanasiezaak tegen België. Onze landgenoot Tom Mortier stapte naar het Hof nadat zijn moeder Godelieve De Troyer in 2012 euthanasie kreeg van de bekende LEIF-arts en oncoloog Wim Distelmans wegens depressie. Het Hof zal onderzoeken of de Belgische staat delen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden.

Volgens Mortier schoot België tekort in het beschermen van het leven van zijn moeder en gebeurde er geen grondig onderzoek naar haar dood. “Dit was een vrouw die onder de zorg stond van een psychiater en volgens de medische definities een kwetsbaar persoon was”, aldus Robert Clarke, één van de advocaten van Mortier. “De staat had de plicht om haar te beschermen, maar deed dat niet.”

De 64-jarige De Troyer worstelde jaren met depressies. Toen haar eigen dokter weigerde om in te gaan op haar verzoek tot euthanasie, richtte ze zich tot andere artsen, onder wie Distelmans, die ook voorzitter is van de Federale Euthanasiecommissie.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen heeft België op de hoogte gesteld dat het de zaak onder de loep zal nemen en heeft een reeks vragen gestuurd die schriftelijk dienen beantwoord te worden.

Mortier stapte eerder al naar het Mensenrechtenhof, maar kreeg naar verluidt te horen dat hij nog niet alle Belgische rechtsmiddelen had uitgeput. Het Europees Hof zal nu nagaan of de Belgische wetgeving geschonden werd.

Begin 2018 besliste het Brusselse parket nog om de strafklacht die Mortier indiende vanwege het niet respecteren van de voorwaarden voor euthanasie, zonder gevolg te klasseren. Volgens het parket waren er geen bewijzen dat de strafwet geschonden werd. Distelmans en zijn advocaat verklaarden destijds dat de vrouw uitbehandeld was, ondraaglijk leed en meermaals om euthanasie vroeg.