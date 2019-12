Europees klimaatcommissaris niet onder de indruk van Vlaams klimaatplan. “Niet het aantal luchtkastelen telt”, reageert Demir European Green Deal ADN

11 december 2019

22u07

Bron: Belga 1 “Alle lidstaten van de Europese Unie hebben de klimaatdoelstellingen van Parijs onderschreven en moeten nationale plannen maken om die doelstellingen te realiseren. Dat geldt ook voor België en Vlaanderen", zo reageerde vicevoorzitter Frans Timmermans vandaag op de Vlaamse klimaatplannen. “Niet het aantal luchtkastelen telt, wel het aantal geïsoleerde woningen", reageerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) al snel.

De Vlaamse regering kwam maandagochtend een klimaatplan overeen dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 32,6 procent indijkt. Vandaag maakte de Europese Commissie in het kader van haar Green Deal echter bekend dat ze de globale Europese doelstelling voor 2030 wil opschroeven tot 50 en mogelijk 55 procent.

Demir vertelde mij heel trots over de Vlaamse doelstellingen. Toen zei ik haar dat wij volgend jaar tussen 50 en 55 procent gaan voorstellen. Toen keek ze me aan en zei 'ah’ Frans Timmermans

“Ah”

"Ik kwam gisteren minister Demir tegen in Madrid, waar ze mij heel trots vertelde over de Vlaamse doelstellingen. Toen zei ik haar dat wij volgend jaar tussen 50 en 55 procent gaan voorstellen. Toen keek ze me aan en zei 'ah'", reageerde Timmermans op een persconferentie naar aanleiding van de Green Deal. Timmermans wees erop dat de ambitieuzere uitstootdoelstellingen nodig zijn om het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te respecteren.



"Alle lidstaten hebben die doelstellingen onderschreven en alle lidstaten hebben onderschreven dat ze nationale plannen zullen maken die het mogelijk maken om Parijs waar te maken. Dat geldt ook voor België en Vlaanderen. Dat is de benchmark die wij hanteren en zo heb ik dat gisteren ook proberen uit te leggen.”

Halve verhaal

Volgens Demir vertelt Timmermans maar het halve verhaal. "Ik heb hem gewezen op het belang van realistische doelstellingen. Dat is belangrijker dan beloftes. Dat is hij even vergeten", reageerde de Vlaams minister. Ze voegde nog toe dat niet de hoogste doelstelling telt, maar wel het resultaat. Of anders gezegd: "Niet het aantal luchtkastelen, maar het aantal geïsoleerde woningen.”

Ook het Vlaamse objectief voor CO2-reductie tegen 2030 blijft wel degelijk uiteindelijk 35 procent, zei Demir eerder vandaag op de klimaattop. “De komende jaren zullen bijkomende maatregelen worden genomen”, aldus de minister. Het gaat volgens haar om een plan dat kan evolueren, onder meer op basis van technologische innovaties. Een strategie voor 2050 zal volgens Demir vrijdag 20 december op de agenda van de ministerraad komen.