Europees functionaris tegen de grond gemept en beroofd in hartje Brussel

22 september 2018

11u41

Bron: La Dernière Heure 5 In het centrum van Brussel is deze week een Europees functionaris tegen de grond gemept en beroofd. Dat meldt La Dernière Heure.

De Chileen Rogers Delgado-Saez (63) migreerde 42 jaar geleden naar Europa om te ontsnappen aan het dictatuurschap van president Augusto Pinochet en vestigde zich in Luxemburg. Voor zijn werk komt hij sinds april drie tot vier keer per maand naar Brussel. De man verblijft telkens in hetzelfde hotel en bezoekt dezelfde restaurants. De Vismarkt, een toeristische trekpleister in het hart van de hoofdstad, is zijn tweede thuis geworden, zegt hij aan La Dernière Heure.

Maar in de nacht van maandag op dinsdag ging het fout. Delgado-Saez had net gevierd dat hij al 42 jaar als een vrij man in Europa woont, en was op weg terug naar zijn hotel toen hij door een onbekende werd aangesproken.



"Ik was aan het bellen met mijn vrouw om haar te vragen de deur te openen, toen een jongeman op mij afstapte en een sigaret vroeg. Toen ik zei dat ik niet rookte, gritste hij de telefoon uit mijn hand die ik nog tegen mijn oor had." De functionaris verdedigde zich, maar kreeg enkele rake klappen te verwerken. Hij viel neer en kon voordat hij bewusteloos raakte nog "twee andere verdachten" zien. Zijn vrouw hoorde het tumult en vond haar echtgenoot bloedend op de stoep.

Werkonbekwaam

De dieven gingen ervandoor met zijn smartphone en portefeuille. Delgado-Saez hield aan de gewelddadige overval een neusbreuk, verschillende kneuzingen en een lichte hersenschudding over. Hij is vijftien dagen werkonbekwaam. Op de dag dat Delgado-Saez werd aangevallen, werd in de wijk ook een vrouw van haar handtas beroofd. Een paar weken eerder stalen dieven nog de halsketting van een vrouw die op de Vismarkt op een terras aan het eten was.