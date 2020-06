Europees akkoord om nationale traceringsapps met elkaar te verbinden HLA

16 juni 2020

16u26

Bron: Belga 1 De lidstaten van de Europese Unie hebben een reeks technische afspraken gemaakt die het mogelijk maken om nationale corona-apps met elkaar te verbinden en geanonimiseerde informatie uit te wisselen. Dat heeft de Europese Commissie dinsdag meegedeeld.

In zes lidstaten zijn intussen apps gelanceerd die gebruikers waarschuwen wanneer ze in de buurt zijn geweest van iemand die is besmet met het coronavirus. Het gaat dan om gedecentraliseerde apps, die de informatie over nabije gebruikers opslaan op het toestel. Volgens de Commissie zullen ook elf andere lidstaten spoedig zo'n app lanceren. Dankzij de Europese afspraken over interoperabiliteit zouden die nationale traceringsapps binnenkort ook moeten werken wanneer gebruikers naar één van die andere landen reizen. De informatie zal versleuteld tussen de apps uitgewisseld worden, zodat identificatie van individuele personen wordt uitgesloten.

De Commissie gaat een gatewaydienst opzetten om de informatie uit te wisselen. Bedoeling is om binnen een drietal weken te starten met een pilootproject met een beperkt aantal lidstaten, gaf een woordvoerder dinsdag aan. Het zou gaan om Duitsland, Ierland, Nederland en Polen.

Het vakantieseizoen staat voor de deur en het is dus van belang dat de Europeanen de app uit hun eigen land overal in de Europese Unie kunnen gebruiken Thierry Breton, eurocommissaris voor Interne Markt

De Commissie ziet de interoperabiliteit van traceringsapps als een belangrijk wapen in de strijd tegen het coronavirus nu de meeste Europese binnengrenzen opnieuw zijn geopend. “Het vakantieseizoen staat voor de deur en het is dus van belang dat de Europeanen de app uit hun eigen land overal in de Europese Unie kunnen gebruiken", zei eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton.

In België is contactonderzoek een bevoegdheid van de regio's. De Vlaamse regering heeft zich vorige week geëngageerd om na de zomer een app klaar te hebben en wil via een samenwerkingsverband ook de andere deelstaten mee trekken in het verhaal, zodat overal in het land dezelfde app wordt gebruikt. De eventuele samenwerking wordt woensdagochtend om 8 uur besproken tijdens een interministeriële conferentie, maar ook als Brussel en Wallonië andere wegen zouden inslaan wil Vlaanderen doorzetten met de app, zei minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdagmiddag in het Vlaams Parlement.

De Waalse regering wacht intussen een “solide juridisch kader” af, antwoordde Waals minister van Gezondheid Christie Morreale (PS) dinsdag op vragen in het Waals parlement. Dat kader, dat moet garanderen dat de app de privacy respecteert, wordt momenteel uitgewerkt. De app zal sowieso een aanvulling op - een geen vervanging van - het manuele contactonderzoek, benadrukte Morreale nog.

Lees ook:

INTERVIEW. Epidemioloog Pierre Van Damme houdt zijn hart vast in week van de waarheid: “Als ik zie hoe los sommigen zich gedragen...”(+)