Europees aanhoudingsbevel voor minderjarigen op komst FT

14u11

Joe Van Holsbeeck werd in 2006 doodgestoken op het perron van Brussel-Centraal omwille van een mp3. De achttienjarige dader, Adam G., vluchtte naar Polen. De uitlevering aan ons land verliep moeizaam. Er komt een Europees aanhoudingsbevel voor minderjarigen vanaf zestien jaar. Dat staat in een wetsontwerp dat vandaag groen licht kreeg. Jongeren uitleveren naar ons land moet makkelijker.

Een minderjarige die in ons land ernstige feiten heeft gepleegd, maar zich elders in de EU bevindt, moet makkelijker en sneller uitgeleverd kunnen worden. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kaartte het voorbeeld van Adam G. aan, de jongeman die veroordeeld werd voor de moord op Joe Van Holsbeeck in 2006. Die uitleveringsprocedure met Polen verliep toen heel erg moeilijk.

Voortaan zal het parket dus een Europees aanhoudingsmandaat kunnen uitvaardigen wanneer een minderjarige, minstens zestien op het moment van de feiten, zich in het buitenland bevindt. Hij of zij komt in aanmerking om geplaatst te worden in een gesloten afdeling. Het parket zal zich daarvoor kunnen beroepen op een beslissing van een jeugdrechtbank of jeugdrechter.