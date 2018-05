Europa wil wegwerpplastic verbieden: weg met rietjes, bestek en roerstaafjes kg

28 mei 2018

12u01

Bron: DM 0 De Europese Commissie maakt komaf met wegwerpplastic. Zo zouden rietjes, bestek, bordjes, roerstaafjes en ballonstokjes over enkele jaren verboden kunnen worden. Andere plastic producten, zoals drinkbekers, worden strenger gereguleerd. Vandaag wordt het wetsvoorstel gepresenteerd binnen de Commissie.

Het voorstel mikt op een verbod van de tien meest voorkomende wegwerpartikelen op de stranden in Europa, zoals plastic wattenstaafjes, bestek, rietjes en roerstaafjes. Ook het gebruik van visnetten, die vaak in zee achterblijven, wordt binnenkort strenger gereguleerd. Samen veroorzaken die producten ongeveer 70 procent van de vervuiling in zee, klinkt het bij de Commissie.

Veel van dat plastic komt ook terecht in de magen van vissen, vogels, schildpadden en zeehonden. Uiteindelijk kunnen de resten van het afval zo ook in mensenvoedsel belanden, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Bekers en bakjes

Daarnaast wilt de Commissie het gebruik van plastic bakjes en bekers zoals bijvoorbeeld in afhaalrestaurants, terugdringen. Hoe dat concreet in z'n werk zal gaan, is nog niet bekend. Plastic flessen moeten tegen 2025 dan weer voor 90 procent worden ingezameld.

Verder wilt de Commissie de producenten van de plastic verpakkingen doen opdraaien voor de kosten van de afvalverwerking. Consumenten moeten op hun beurt de middelen krijgen om een bewuste keuze te maken: labels, campagnes en andere initiatieven moeten meer informatie bieden over duurzaamheid en het belang van recycleren.