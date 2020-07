Europa veroordeelt België voor oneerlijke controle van verkiezingen SPS

10 juli 2020

16u26

Bron: Belga 17 België is voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg veroordeeld voor het schenden van het recht op een eerlijk verkiezingsproces. In ons land keurt het parlement zelf de verkiezingsuitslag goed en is daarmee rechter en partij, meent het Hof. De uitsprak komt er na een klacht van Waals Parlementslid voor de PVDA-PTB Germain Mugemangango. Die spande een zaak aan na de gewestverkiezingen van 2014. Het Waals Parlement wees toen zijn vraag om een hertelling af.

Mugemangano was in 2014 PTB-lijsttrekker in de kieskring Charleroi, maar raakte nipt niet verkozen. Omdat hij maar 14 stemmen tekort kwam, vroeg hij een hertelling. Het pas verkozen Waals Parlement wees dat verzoek echter af en keurde de uitslag van de verkiezingen goed. Het gevolg was dat de betwiste stemmen niet herteld werden en dat Mugemangango zijn kans verloor om toch verkozen te zijn. "Ik diende zes jaar geleden een bezwaar in, maar dat werd toen afgewezen door het pas verkozen parlement. Die hadden er zelf belang bij dat ik niet verkozen werd omdat ik van een andere partij ben en ik de plaats zou innemen van één van hen", zegt Mugemangango.

"Wij trokken naar het Europees Hof om aan de kaak te stellen dat in België de parlementairen, federaal en in de regio's, zowel rechter als partij zijn als het gaat over het goedkeuren van hun eigen verkiezing. Er bestaat in ons land geen onpartijdig orgaan bevoegd voor verkiezingsbetwistingen. Het EHRM stelt nu heel duidelijk dat het Belgisch systeem een schending inhoudt van artikel 3 van het aanvullend protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 13 van datzelfde verdrag. Zij die de beslissing namen, waren zelf belanghebbenden in de zaak, rechter en partij tegelijkertijd. En dat kan niet, stelt het Hof", zegt Ivo Flachet, de advocaat van Mugemangango.