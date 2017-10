Europa start procedure tegen ons land in strijd tegen illegale houthandel ib

06u16

Bron: Belga 0 REUTERS Een illegale houtzagerij in de wouden van Brazilië. De Europese Commissie heeft een procedure tegen België opgestart omdat het te weinig doet in de strijd tegen de illegaal houthandel. Ze oordeelde, na een klacht van milieuorganisatie Greenpeace, dat ons land te weinig controles uitoefent. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Europa verbiedt illegale houthandel en besliste vier jaar geleden dat bedrijven een controlesysteem moeten uitbouwen, om er zeker van te zijn dat het hout dat ze invoeren ook legaal is. Bovendien moeten lidstaten controleren of dat ook gebeurt.

Lees ook Alarmerend: tropische bossen stoten nu meer CO2 uit dan ze opnemen

Anderhalve ambtenaar bevoegd

Dankzij de Antwerpse haven is België wereldwijd de derde grootste invoerder van hout uit Brazilië en Kameroen. Maar ons land voert te weinig controles uit: amper anderhalve ambtenaar was bevoegd voor de controles, en de laatste vier jaar werden er slechts 20 uitgevoerd. Geen enkel bedrijf werd gesanctioneerd. Ter vergelijking: Nederland doet honderd controles per jaar, ook al is de houthandel daar een pak kleiner.

Nieuwe inspecteurs

Minister van Energie en Leefmilieu Marie Christine Marghem (MR) is er zich van bewust dat België te weinig controles uitvoerde, zegt haar woordvoerster Marie-Ange Dhondt. "Maar in september hebben we zeven nieuwe inspecteurs aangeworven. Zij zullen controles uitvoeren in verband met de illegale handel in planten, dieren én hout."