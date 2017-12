Europa speelt Sinterklaas: gratis treintickets voor 18-jarigen FT

16u39

Bron: Belga 0 ANP Europa gaat vanaf volgend jaar toch gratis treintickets uitdelen aan 18-jarigen. In de Europese begroting voor 2018 werd 12 miljoen euro vrijgemaakt. Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) vindt dat Europa voor sinterklaas speelt.

Het idee van een gratis treinticket voor elke 18-jarige in de Europese Unie is niet nieuw. Het werd vorig jaar al op tafel gelegd door de EVP-fractie in het Europees Parlement (de fractie van christendemocratische en aanverwante, conservatieve stromingen in het parlement). Bedoeling was dat elke jonge Europeaan voor zijn achttiende verjaardag een Interrail-ticket zou krijgen waarmee hij dan Europa kon ontdekken. De Europese Commissie verzette zich tegen het plan, maar werkt nu toch - onder dwang - een proefproject uit. Daar wordt volgend jaar dus mee begonnen. Op basis van dat proefproject zou de gratis Interrail Pass in 2020 definitief gelanceerd worden.

Europees parlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die eerder al kritisch was over de plannen, ziet het hele project liever op een dood spoor belanden. Zij vindt dat Europa "Sinterklaas speelt" en spreekt van "platte gratis politiek". Van Bossuyt: "Het is goed dat Europa wil investeren in onze jongeren, maar ze kan de zuurverdiende centen wel aan iets beter besteden dan aan snoepreisjes. Zoals het Erasmusprogramma dat heel wat meer toekomstperspectieven biedt." Ze vervolgt nog: "Het is teleurstellend hoe Europa dit soort folietjes blijft steunen, tegen de wil in van de burger."