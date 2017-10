Europa onderzoekt zin en onzin van zomertijd 17u26

Het komende weekend stappen we van zomertijd over op wintertijd: in de nacht van zaterdag op zondag wordt drie uur twee uur. De Europese Commissie analyseert de voor- en de nadelen van de jaarlijkse omschakeling van wintertijd op zomertijd. Dat heeft een woordvoerster vandaag gezegd, nu er stemmen opgaan om af te stappen van de zomertijd.

In verschillende Europese landen gaan petities rond om de zomertijd af te schaffen. In Finland zou die al door meer dan 100.000 mensen getekend zijn, in Duitsland en Nederland door tienduizenden. Zowel in Finland als in Polen vragen parlementscommissies om de afschaffing.

Na 44 jaar

De zomertijd wordt op Europees niveau geregeld, via een richtlijn die door alle lidstaten is omgezet. In het Europees Parlement maakte de Pool Pavel Svoboda deze week bekend dat meer dan 70 Europarlementsleden uit acht fracties een resolutie willen indienen waarin de Commissie opgeroepen wordt een voorstel uit te werken om de zomertijd na 44 jaar af te schaffen.

Gevraagd of de Commissie met een initiatief komt, antwoordde een woordvoerster vandaag dat de kwestie momenteel onderzocht wordt, "op basis van alle beschikbare gegevens". "Van zodra die analyse klaar is, komen we met meer informatie", luidde het.

De resolutie van het parlement zou later dit jaar ter stemming voorgelegd worden.

De omschakeling van zomer- op wintertijd vindt overigens komend weekend plaats. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uur teruggedraaid. 3 uur wordt dan opnieuw 2 uur.