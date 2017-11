Europa kritisch voor begroting: "Staalharde belofte aan kiezer blijkt opnieuw goedkope cafépraat" ADV

Bron: belga 0 BELGA Barbara Pas (Vlaams Belang). De Europese kritiek op de Belgische ontwerpbegroting 2018 is geen verrassing, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas. "De staalharde belofte die de kiezer in 2014 werd voorgehouden, kan voor het derde jaar op rij gecatalogeerd worden in de categorie van de goedkope cafépraat."

De Europese commissie heeft de ontwerpbegrotingen 2018 van alle eurolanden grondig doorgenomen. België krijgt samen met Oostenrijk en de 'Club Med-landen' Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal een onvoldoende. Ons land levert te weinig inspanningen om de begroting weer gezond te maken en geeft te veel uit, waardoor de overheidsschuld onvoldoende daalt.

Voor Barabara Pas komt die 'rode kaart' niet als een verrassing. "Eurocommissaris Pierre Moscovici maakt de Belgische begroting met de grond gelijk. Onvoldoende structurele maatregelen, een te traag dalende staatsschuld en een structureel onevenwicht tussen inkomsten en uitgaven." Volgens Pas voert de regering hiermee precies uit wat ze de vorige verweet, "het gewetenloos doorschuiven van schulden naar volgende generaties."

Het tekort zal volgens Pas zeker nog verder oplopen, omdat de Commissie nog een rekening houdt met de impact van de aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting. Volgens de regering wordt die budgetneutraal, maar het Rekenhof uitte daar vorige week nog twijfels over.

Wilmès: "Risico is nog geen vaststelling"

Begrotingsminister Sophie Wilmès neemt kennis van het kritische rapport. "Maar dat het risico bestaat dat de doelstellingen niet gehaald wordt, is nog geen bevinding", benadrukt de MR-minister.

Concreet vreest de Commissie voor een 'risk of non-compliance' met de criteria van het stabiliteits- en groeipact. Maar dat risico is nog geen vaststelling, zegt Wilmès. Ze benadrukt ook dat het nominaal tekort en de schuld aanzienlijk gedaald zijn sinds 2014. De minister verzekert ook dat de regering rekening zal houden met de opmerkingen van de Commissie. "De besparingswerkzaamheden worden voortgezet."

"Wake-upcall om afgesproken besparingen door te voeren"

Voor N-VA-Kamerlid Peter Dedecker is de nieuwe Europese vingertik "de bevestiging dat we de uitgaven dringend onder controle moeten krijgen en de koers van hervormingen moeten verderzetten. Dat de Europese Commissie vreest dat de doelstellingen niet gehaald zullen worden, moet een wake-upcall zijn voor iedereen in de regering om de afgesproken besparingen ook door te voeren. Aan inkomstenzijde zit het wel snor", meent Dedecker. "De inkomsten zitten op schema, waardoor nieuwe belastingen absoluut niet de oplossing zijn, voor zover die in een overbelast land als België überhaupt ooit een oplossing zouden kunnen zijn."

"Een begroting in evenwicht op het einde van de legislatuur zit er niet meer in", geeft Dedecker toe, "een gevolg van een beleid uit het verleden. De huidige regering kan fier zijn op haar traject op lange termijn."

Te verwachten, heb genoeg gewaarschuwd.

2/3 van de zeer minimale verbetering dan nog dankzij daling rentelasten.

Zwak punt van een anders sterke regering. Geen duurzaam beleid tvv onze kinderen/kleinkinderen.

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert is minder mals. "Te verwachten, heb genoeg gewaarschuwd", reageert hij op Twitter. "Geen duurzaam beleid voor onze kinderen en kleinkinderen." Volgens de CD&V'er is "twee derde van de zeer minimale verbetering dan ook nog dankzij de daling van de rentelasten. Een zwak punt van een anders sterke regering", vindt hij.

"Regering wil overheid uithongeren om daarna besparingsmes boven te halen"

"België krijgt opnieuw een dikke buis", stelt Sp.a-Kamerlid Karin Termmerman. Sp.a ziet er zelfs een "bewuste en perverse strategie", zegt ze. "N-VA zal na dit slecht rapport 'niet anders kunnen' dan extra besparingen door te drukken. Publieke basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, sociale rechten en openbaar vervoer zullen weer moeten bloeden. Er gaat wéér op de kap van de mensen worden bespaard."

Volgens Temmerman is N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt "de boel al een hele legislatuur moedwillig aan het belazeren". "Hij doet dat keer op keer door inkomsten te beloven waarvan hij op voorhand al weet dat die de staatskas nooit zullen halen. En zo slaat N-VA doelbewust gaten in overheidsfinanciën", meent het sp.a-Kamerlid. Ze vindt het "onbegrijpelijk dat coalitiepartner CD&V zich iedere keer opnieuw laat rollen." "Het sociale gelaat van deze regering staat er zoals steeds bij en kijkt ernaar als een koe naar een trein."