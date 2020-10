Europa kleurt steeds roder en ons land is geen uitzondering. Van Ranst: “Het gaat de slechte kant op. We zijn veel te laks” Koen Van De Sype

02 oktober 2020

14u59 82 Rood, roder, roodst. Europa doet het niet goed op de coronakaart van Buitenlandse Zaken. Na onder meer Luxemburg, IJsland, Malta en een hele reeks Oost-Europese landen, dreigt ook het volledige grondgebied van Frankrijk een zone te worden naar waar reizen ten stelligste wordt afgeraden. Spanje, Nederland en Denemarken kregen ook al slechte punten. En België? Is de situatie bij ons beter? “Nee”, klinkt het beslist bij viroloog Marc Van Ranst.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

“Spanje zit duidelijk voor op de epidemie, met 330 bevestigde besmettingen op 100.000 inwoners in veertien dagen”, aldus Van Ranst. “Frankrijk heeft er 237, Nederland 200 en meteen daarna komt België met 191 bevestigde besmettingen op 100.000 inwoners. Het gaat dus niet de goede kant op, dat is duidelijk. Voor maandag zien we nu al een piek waarbij we over de kaap van 2.500 bevestigde gevallen gaan. En dat is misschien nog niet eens het volledige cijfer. Er kunnen nog besmettingen bijkomen. Ook de positiviteitsratio (het percentage positieve testen op het totale aantal uitgevoerde testen, red.) is al een tijdje aan het stijgen.”

Waarschuwing

Ontkennen dat het niet goed gaat, heeft volgens Van Ranst geen enkele zin. “In het begin kon onze waarschuwing genegeerd worden, maar sinds september is dat echt niet meer het geval. Sommige leeftijdscategorieën zitten aan een positiviteitsratio van rond de 10 procent. Voor heel Brussel zitten we zelfs bóven die 10 procent. Degenen die een paar weken geleden verklaarden dat er geen tweede golf was en zeiden dat het allemaal kwam omdat we meer testten, hadden ongelijk. Punt.”





Volgens de viroloog moet er dringend ingegrepen worden. “Er zijn nieuwe maatregelen nodig, dat staat als een paal boven water”, klinkt het. Daarbij stelt Van Ranst zijn hoop én vertrouwen op de nieuwe federale regering. “De maatregelen zullen er wel komen, daar reken ik op. Het gaat niet de goede kant uit en daar moet je iets tegenover kunnen stellen.”

De Covid19-positiviteitsratio stijgt voor alle leeftijdscategorieën. pic.twitter.com/ZceYPYIZPN Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

We kunnen misschien een voorbeeld nemen aan landen als Duitsland en Italië, waar de cijfers heel wat beter zijn dan bij ons. Duitsland noteerde 31 bevestigde besmettingen op 100.000 inwoners in veertien dagen, Italië 39. Italië was nochtans het zwaarst getroffen land in het begin van de corona-uitbraak. “De Italianen hebben zich duidelijk herpakt. Ik wil niet zo ver gaan om te zeggen dat ze een schrik hebben opgedaan, maar het zal er niet ver naast zijn. In Italië zijn ze zéér voorzichtig en testen ze ook zeer veel. Voor hen is dit prioriteit nummer één.”

Dat het de Italianen menens is, werd deze week opnieuw duidelijk. Een groep Nederlandse vakantiegangers kwam donderdag bij aankomst op een vliegveld in Sicilië vast te zitten nadat drie passagiers op het vliegtuig positief testten. Iedereen die Italië binnen wil, moet sinds donderdag namelijk een sneltest ondergaan. De reizigers zagen het niet zitten om veertien dagen in quarantaine te blijven en vlogen na een nacht in de terminal vrijdagmorgen dan maar weer naar huis.

Brussels Airport

Een heel andere situatie dan op Brussels Airport. Daar moeten alle aankomende passagiers vanaf 16 jaar alleen een formulier invullen dat aangeeft waar ze geweest zijn en wat ze er gedaan hebben, het zogenaamde Public Health Passenger Locator Form. Thermische camera’s nemen daarnaast de temperatuur op, maar wie een verhoging heeft, krijgt alleen een flyer met informatie en het advies om zo snel mogelijk een dokter op te zoeken.

“We zijn daar zeer laks in”, aldus Van Ranst. “Dat is al van in het begin zo. En dat is natuurlijk niet goed. Het is ook niet makkelijk, natuurlijk. We zijn een klein landje in het midden van Europa, met een belangrijke stad als Brussel. Het is hondsmoeilijk om dat in de hand te houden. Een eiland of een afgelegen land zoals Finland heeft het op dat vlak makkelijker.”

Dat pleit ons wel niet vrij. “Er worden ook geen belangrijke pogingen gedaan om het virus buiten te houden”, nuanceert hij. “Als je alleen een zelfevaluatie moet invullen en daarbij goed scoort, hoef je niet in quarantaine. Zoiets kan bespeeld worden van begin tot einde.”

Dat vrijblijvende karakter - zoals Van Ranst het zelf noemt - is gevaarlijk. “Dat kan je je permitteren als de cijfers heel laag zijn of er een curve naar omlaag is, maar het bijt je in je achterste als je de curve naar boven ziet gaan. Ik word daar mistroostig van. Zeker als je weet dat ongeveer alle virologen er al een hele tijd voor waarschuwen. En als je dan ook nog publiekelijk belachelijk wordt gemaakt. Professor Jean-Luc Gala, infectioloog aan de UCL, noemde ons de ‘ayatollahs van Leuven’ en zei dat hij er niets van merkte in zijn ziekenhuis. Wel, zijn ziekenhuis ligt nu vol. Zoiets is zeer kwalijk. Je hoopt dat zoiets nooit gebeurt, maar zo gebeurt het toch.”

Lees ook: INTERVIEW. Topdokter Elisabeth De Waele (42) van de dienst intensieve zorgen in het UZ Brussel: “Er is een angstaanjagend domino-effect bezig binnen families” (+)