Europa geeft groen licht voor maatregelen tegen sociale dumping kg

29 mei 2018

13u42

Bron: Belga 0 Het Europees Parlement heeft vandaag in Straatsburg met een ruime meerderheid het licht op groen gezet voor de aanscherping van de detacheringsregels. De strengere regels moeten een belangrijk wapen worden in de strijd tegen sociale dumping.

Europa bevestigde op die manier het compromis dat het in maart had bereikt met de lidstaten. Zo wordt in de Europese wetgeving vastgelegd dat gedetacheerde werknemers hetzelfde loon moeten verdienen als lokale werknemers. Dat was geen evidentie toen eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen het voorstel twee jaar geleden op tafel legde. Vooral in het oosten van Europa bestond er heel wat weerstand.

"Het belang van dit akkoord kan niet onderschat worden", zo begroette Thyssen de goedkeuring. "De interne markt gaat niet enkel over goederen en diensten, maar ook over de Europese werknemers. Om van het Europese project een succes te maken, moet de interne markt eerlijk zijn, en ook als eerlijk worden aanzien door onze burgers."

Hetzelfde loon

De aangescherpte richtlijn, die de lidstaten binnen twee jaar in nationale wetgeving moeten omzetten, moet garanderen dat gedetacheerde werknemers vanaf de eerste dag hetzelfde verdienen als lokale werknemers. Dan gaat het niet enkel om het loon, maar bijvoorbeeld ook om een dertiende maand, compensaties voor winterweer en eventuele andere premies. De maximale detacheringsduur ligt op 12 maanden, maar bedrijven kunnen die termijn oprekken tot 18 maanden.

De richtlijn geldt voor de meer dan twee miljoen werknemers die jaarlijks door hun werkgever voor een tijdje naar een andere lidstaat worden uitgestuurd om een opdracht uit te voeren. Dat is op zich een gangbare praktijk, maar achterpoortjes in de wetgeving en gebrekkige controles hebben sociale dumping in de hand gewerkt, dat leidde tot uitbuiting van werknemers uit lidstaten met lagere lonen en banenverlies in de ontvangende lidstaten.