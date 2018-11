Europa geeft België waarschuwing over begroting: tekort van 0,8% te rooskleurig mvdb ttr

21 november 2018

12u37

Bron: Belga 0 België krijgt een waarschuwing van de Europese Commissie voor de ontwerpbegroting van volgend jaar. Er bestaat een risico dat ons land de Europese begrotingsafspraken met de voeten treedt, oordeelt de Commissie.

De Belgische begroting werd de voorbije jaren ook telkens als risicovol bestempeld. De Belgische begroting is ‘at risk of non compliance’, oordeelt de Europese Commissie. Dat komt omdat ons land het structurele begrotingstekort niet snel genoeg afbouwt, terwijl ook de overheidsschuld te hoog blijft.

1,3% van het bbp

De Commissie maakte enkele weken geleden al duidelijk dat het het structurele begrotingstekort een stuk hoger inschat dan de Belgische regering. Europa gaat uit van 1,3 procent van het bbp, terwijl de regering hoopt af te klokken op 0,8 procent.

De regering maakte zich altijd sterk dat het recht heeft op een afwijking van de Europese regels, omdat ze veel heeft hervormd. Volgens de Belgische Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen ziet het ernaar uit dat de Commissie die flexibiliteitsclausule - die een marge van een halve procent op het bbp geeft - inderdaad zal kunnen toepassen op de begroting van 2019, maar daarmee is het probleem van 2018 nog niet opgelost, zegt de CD&V-politica. De Commissie kijkt altijd naar twee begrotingsjaren om een evaluatie te maken.

De Europese Commissie vraagt nu dat de Belgische regering “de nodige maatregelen neemt” om ervoor te zorgen dat de begroting de Europese regels respecteert. Gebeurt dat niet, dan kans ons land in de lente aan verstrengd toezicht worden onderworpen, al lijkt de kans daarop eerder klein.

Ook Frankrijk, Portugal Slovenië en Spanje kregen vandaag een waarschuwing van de Commissie mee. Italië maakte het nog een stukje bonter: dat land hangt een buitensporige schuldprocedure boven het hoofd.