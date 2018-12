EuroMillions-winnaar uit Luik gaat zijn 50 miljoen euro ophalen Redactie

04 december 2018

15u42

Bron: Belga 0 Een man uit Luik heeft zich gemeld bij het hoofdkantoor van de Nationale Loterij als winnaar van de EuroMillions-Jackpot van 50.340.151 euro. Hij zegt in eerste instantie zijn kinderen te willen laten meegenieten en zou ook een deel wegschenken aan een goed doel.

De winnaar had vijf cijfers en twee sterren correct, en is daarmee de vierde Belg die dit jaar wint in rang 1. Eerder streek een landgenoot 107 miljoen euro op, terwijl twee anderen elk 17 miljoen euro wonnen.

Het hoogste bedrag dat een Belg ooit won met het spel was 168 miljoen euro. Dat gebeurde bij de trekking op 11 oktober 2016. In juni 2017 won een andere landgenoot het tweede hoogste bedrag, 153 miljoen euro.