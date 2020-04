Eurogroep krijgt coronabonds op het bord WDw

06 april 2020

15u47

Bron: Belga 0 De Europese ministers van Financiën overleggen dinsdag over financiële steunmaatregelen voor de eurolanden die economisch zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Onder meer de coronabonds, die twee weken geleden nog de inzet waren van een hoogoplopende ruzie tussen de Europese leiders, komen daardoor op het bord van de Eurogroep.

De Europese leiders vergaderden een tweetal weken geleden al eens over manieren om de Europese landen die het coronavirus het hardst voelen, financieel te ondersteunen. Het voorstel om gezamenlijk schatkistpapier uit te geven, de zogenaamde eurobonds of coronabonds, lag toen op tafel, maar de discussie verzandde in een hoogoplopende ruzie tussen voor- en tegenstanders.

Vooral Nederland lag dwars: het land wil niet opdraaien voor de schulden van Zuid-Europese lidstaten als Spanje en Italië. Die worden het zwaarst getroffen door het coronavirus, maar hebben toevallig ook een hoog begrotingstekort en dito schuldgraad. Ook Duitsland had trouwens zijn bedenkingen bij de uitgifte van gezamenlijke obligaties.

“Onwenselijk”

De Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone, doen dinsdag een nieuwe poging om een aanvullend pakket steunmaatregelen af te spreken. De Europese Commissie versoepelde eerder al de Europese regels rond staatssteun en begrotingsdiscipline. De Europese Centrale Bank ECB begon met de opkoop van obligaties en schatkistpapier ter waarde van 750 miljard euro.

Voor coronabonds is het wellicht nog te vroeg. De intussen beruchte Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra sloeg afgelopen weekend dan wel een iets mildere toon aan, eurobonds vindt hij nog altijd "onwenselijk", zei hij aan De Volkskrant.

We denken dat er momenteel geen onmiddellijke nood is aan een gezamenlijk schuldeninstrument Alexander De Croo, minister van Financiën



Dat de ministers dinsdag wellicht geen akkoord vinden over de uitgifte van gezamenlijk schuldpapier, liet ook Belgisch minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) maandagmiddag uitschijnen in de Kamer. “We denken dat er momenteel geen onmiddellijke nood is aan een gezamenlijk schuldeninstrument. De landen kunnen nog geld lenen op de financiële markten en de spreads (het renteverschil tussen het overheidspapier van de EU-lidstaten, red.) zijn laag", klonk het.

Brief

Premier Sophie Wilmès (MR) ondertekende eind maart nochtans nog samen met acht andere Europese regeringsleiders uit onder meer Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië een brief aan Europees Raadsvoorzitter Charles Michel met de vraag om een gemeenschappelijk Europees schuldinstrument te creëren. Ze verduidelijkte achteraf dat ons land "niet zo ver gaat als sommige zuidelijke lidstaten".

Drie andere voorstellen

Drie andere voorstellen lijken wel in meer of mindere mate rijp om groen licht te krijgen: een garantiefonds van 50 miljard euro van de Europese Investeringsbank EIB om kmo’s met liquiditeitsproblemen leningen te verstrekken. Een voorstel van de Europese Commissie om een fonds van 100 miljard euro op te zetten om de lidstaten die de lonen van technisch werklozen tijdelijk overnemen van leningen te voorzien en een kredietlijn via het Europese noodfonds ESM.

ESM-kredietlijnen

Over dat laatste voorstel lijken de violen evenwel nog niet helemaal gelijkgestemd. Het Europees Stabilisatiemechanisme, dat over een leencapaciteit van 410 miljard euro beschikt en waarvan de lidstaten aandeelhouders zijn, is in het leven geroepen na de Griekse schuldencrisis om te voorkomen dat de eurolanden geen geld meer konden ophalen op de kapitaalmarkten. Het is dus in theorie bedacht met - soms pijnlijke - saneringsvoorwaarden. Duitsland is gewonnen voor de inzet van ESM-kredietlijnen, maar de zuiderse lidstaten stribbelen tegen door het volgens hen "stigmatiserende karakter" van het fonds. Zij willen soepelere voorwaarden. Volgens De Croo moeten de voorwaarden van de inzet van het ESM alvast "pertinent zijn ten opzichte van de crisis op dit moment".

Coronafonds

Ligt nog op tafel: een coronafonds met een beperkte looptijd van 5 of 10 jaar, een Frans voorstel. Het fonds zou schulden kunnen aangaan, zonder dat de eurolanden effectief moeten overgaan tot de uitgifte van gezamenlijk waardepapier. Ook de Nederlandse premier Mark Rutte riep op tot een fonds met bijdragen uit de lidstaten om de landen die er economisch slechter aan toe zijn boven water te houden. Den Haag zou daar zelfs "substantieel" aan willen bijdragen.

We kunnen de schok opvangen, maar relancemaatregelen zijn nodig Alexander De Croo, minister van Financiën

Tot slot moet de Eurogroep zich ook stilaan buigen over een relanceplan. Alexander De Croo pleit alvast voor een stevig optreden: “We verliezen in een maand tijd een groot deel van de jobcreatie van de voorbije decennia. We kunnen de schok opvangen, maar relancemaatregelen zijn nodig.”

