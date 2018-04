Eurocontrol waarschuwt vliegtuigmaatschappijen terwijl wereldleiders zich beraden over aanval op Syrië Redactie

11 april 2018

06u58

Bron: AD 117 De Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voorzichtig te opereren in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Dat heeft te maken met een mogelijke luchtaanval op Syrië in de komende 72 uur. Verwacht wordt dat Amerikaans president Donald Trump vandaag een beslissing neemt. Ook op andere westerse leiders neemt de druk toe om over te gaan tot actie.

De VS en andere westerse mogendheden overwegen een militaire vergeldingsactie op Syrië als reactie op de dodelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma. Daar zijn zondagochtend mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen; het westen wijst met een beschuldigende vinger naar het Syrische regime.



Eurocontrol meldt op haar website dat in de komende 72 uur raketten kunnen worden gebruikt en dat het mogelijk is dat radionavigatieapparatuur verstoord wordt. "Bij de planning van vluchten in de oostelijke Middellandse Zee/Nicosia moet terdege rekening worden gehouden met de situatie", klinkt het.



"Krachtige reactie"

Amerikaans president Trump zei maandag al dat de VS met een "krachtige reactie" zouden komen. Een beslissing over een eventuele aanval wordt snel verwacht. Gisteren annuleerde Trump een geplande reis naar Zuid-Amerika. Ook zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron liet verstaan "in de komende dagen onze beslissing mee te delen".

Intussen neemt de druk op Brits eerste minister Theresa May toe om op de gifgasaanval te reageren. Verschillende prominente politici hebben gezegd dat een militaire actie onvermijdelijk is. "Als het westen geen militaire actie onderneemt tegen het regime van Assad, zijn chemische wapens de komende decennia gelegitimiseerd", heeft voormalig minister van Buitenlandse Zaken Lord William Hague gezegd. Ook gewezen premier Tony Blair meent dat "niet reageren dramatische gevolgen heeft".



May leek tot nu toe een afwachtende houding aan te nemen. Aanvankelijk klonk het dat Groot-Brittannië meer bewijzen nodig heeft van een chemische aanval door het regime van Assad, alvorens het zich zou aansluiten bij een militaire aanval. Vandaag geeft Downing Street een sterker signaal. May en Trump "zijn het erover eens dat de internationale gemeenschap moet reageren om het wereldwijde verbod op het gebruik van deze wapens te handhaven", aldus een woordvoerder.

Straffeloosheid

De VN-Veiligheidsraad is het vannacht niet eens geworden over een onderzoek om te achterhalen of er opnieuw chemische wapens gebruikt zijn in Syrië, en welk team specialisten dat moet gaan onderzoeken. De Russen en de Amerikanen in de raad stonden afgelopen nacht lijnrecht tegenover elkaar.

Beiden deden voorstellen voor onderzoeken naar de luchtaanvallen in Syrië. Rusland sprak zijn veto uit over het Amerikaanse voorstel om te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de gewraakte luchtaanvallen. Twaalf leden van de raad stemden in met de resolutie. Bolivia koos de kant van de Russen, die vinden dat de Syrische regering-Assad al is veroordeeld, en China onthield zich.



"Deze resolutie is wel het minste wat de raad kan doen als reactie op de aanval', zei de Amerikaanse vertegenwoordigster Nikki Haley, met een verwijzing de gifgasaanval in Douma. De Nederlandse VN-ambassadeur Karel van Oosterom reageerde via Twitter: "Door het veto op de resolutie om een schuldige te kunnen aanwijzen, neemt Rusland een stevige verantwoordelijkheid op zich. De verantwoordelijkheid voor de straffeloosheid van het gebruik van chemische wapens in Syrië."



Een Russisch tegenvoorstel voor nieuw onderzoek haalde het ook niet. Rusland stelde voor onderzoekers van de wereldwijde toezichthouder op chemische wapens (OPCW) te sturen. "Ik wil u nogmaals vragen, nogmaals smeken, af te zien van de plannen die jullie smeden voor Syrië'', zei de Russische vertegenwoordiger Vassili Nebenzia tegen Haley. Washington zal "de verantwoordelijkheid dragen" voor elk "illegaal militair avontuur" dat het uitvoert, waarschuwde hij.



“By vetoing the resolution for an effective attribution mechanism, the Russian Federation assumes a heavy responsibility. The responsibility for continued impunity for the horrible use of chemical weapons in #Syria.”

