Eurocommissaris wil geld vrijmaken voor opvangcentra in Noord-Afrika TTR

25 juni 2018

19u11

Bron: Belga 5 Eurocommissaris voor Begroting Günther Oettinger wil op korte termijn vers geld zoeken in de Europese begroting om opvang voor migranten in Noord-Afrikaanse landen te financieren. Wanneer men in die landen betrouwbare partners vindt, dan kan de Europese Unie investeren in de opvang van mensen in een "afgesloten dorp" met goede levensomstandigheden, zo verklaarde hij vandaag in Brussel.

Als partners denkt Oettinger aan regeringen of regionale vertegenwoordigers in landen als Libië en Tunesië. Zij zouden Europees geld ontvangen om vluchtelingen op welbepaalde plaatsen onder te brengen in menswaardige omstandigheden, met voldoende water- en voedselvoorziening, kledij, gezondheidszorg en onderwijs voor kinderen.

Oettinger wil in de Europese begrotingen van 2018, 2019 en 2020 "vrijmaken wat kan" om dergelijke akkoorden te financieren, desgevallend met extra geld van de lidstaten erbovenop. De eurocommissaris verwees naar het vluchtelingenakkoord met Turkije. Daar hebben de Europese Unie en de lidstaten de voorbije jaren drie miljard euro geïnvesteerd in de opvang van vluchtelingen. Oettinger verwacht bovendien dat er dra nog eens drie miljard euro wordt vrijgemaakt.

Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani opperde onlangs dat er ook zes miljard euro zou moeten geïnvesteerd worden voor gelijkaardige akkoorden met Afrikaanse landen. Zo'n bedrag is volgens Oettinger "niet heel ver verwijderd van de mogelijke realiteit".

Europese opvangcentra

Het opzetten van Europese opvangcentra in Afrika is gisteren ook besproken tijdens een werkvergadering met de staatshoofden en regeringsleiders van zestien lidstaten. De aanwezige leiders waren het erover eens dat asielzoekers die het Europese grondgebied al betreden hebben, niet teruggestuurd kunnen worden naar centra buiten het Europese grondgebied, zo stelde een woordvoerster van de Commissie vandaag. Dat zou niet verenigbaar zijn met het Europese en internationale recht.

Wel bestuderen de leiders volgens de woordvoerster nog twee andere scenario's. Zo zouden er centra in Noord-Afrika opgericht kunnen worden voor mensen die op zee worden gered. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zou daarbij verantwoordelijk kunnen worden voor de hervestiging in Europa van mensen met recht op bescherming, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zou zich bekommeren om de terugkeer van mensen zonder recht op bescherming naar hun landen van oorsprong. De tweede optie is de oprichting van centra binnen de Europese Unie, waar mensen met recht op asiel van de andere gescheiden worden. In dat model zou een belangrijke rol weggelegd zijn voor het Europese grensbewakingsagentschap Frontex en het Europese asielagentschap.

Europese Raad

De hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Federica Mogherini zit morgen samen met de UNHCR en de IOM om de voorstellen te bespreken, "ter voorbereiding van de Europese Raad", zei ze vandaag na een vergadering met de Europese buitenlandministers in Luxemburg. "Ik vertrouw erop dat zij een duurzaam en werkbaar voorstel zullen doen, waarbij we geen nieuwe problemen creëren door er één op te lossen." Donderdag buigt de Europese Raad zich over het dossier.