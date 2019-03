EU wil beter toegankelijke producten en diensten voor mensen met beperking kv

13 maart 2019

18u54

Bron: Belga 0 Smartphones, computers, geldautomaten en tal van andere producten en diensten moeten de komende jaren vlotter gebruikt kunnen worden door de circa 80 miljoen Europeanen met een beperking. Dat is het doel van een richtlijn die het Europees Parlement vandaag in Straatsburg met een kamerbrede meerderheid heeft goedgekeurd.

Momenteel heeft elke lidstaat eigen toegankelijkheidsnormen voor mensen met een beperking. Dat maakt het voor bedrijven moeilijker om producten en diensten over de grenzen heen aan te bieden. Daarom stelde eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen in 2015 gemeenschappelijke normen voor. Dat moet innovatie stimuleren en het aanbod voor de almaar groter wordende doelgroep uitbreiden.

De richtlijn lijst een reeks producten en diensten op die moeten beantwoorden aan de nieuwe Europese toegankelijkheidsnormen. Dat gaat van ticketmachines en geldautomaten over televisies, tablets en smartphones tot bank- en vervoersdiensten en online shoppingdiensten. De richtlijn legt functionele vereisten vast, maar laat de gedetailleerde technische oplossingen aan innoverende producenten.



Eén van de diensten die toegankelijker moeten worden, is het Europese noodnummer 112. "Doven en slechthorenden zijn al lang vragende partij. Dankzij deze nieuwe wetgeving zullen nooddiensten ook voor hen vlot te bereiken zijn", zo begroette Helga Stevens (N-VA) de goedkeuring van de richtlijn.

Met de lidstaten is al een akkoord bereikt, maar zij moeten het licht nog formeel op groen zetten. Eenmaal ook dat is gebeurd, krijgen de lidstaten drie jaar tijd om de richtlijn te vertalen in nationale wetgeving en zes jaar tijd om de nieuwe normen toe te passen.