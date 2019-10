EU waarschuwt voor veiligheidsrisico's 5G kv

09 oktober 2019

16u36

Bron: Belga 0 In een nieuw rapport waarschuwt de Europese Unie vandaag voor de risico's die verbonden zijn aan de uitrol van 5G-netwerken. Door klaar en duidelijk te stellen welke gevaren verbonden kunnen zijn aan 5G, "de toekomstige ruggengraat van onze maatschappijen en economieën", willen de Europese lidstaten en de Commissie tegen eind dit jaar over een "gereedschapskist" met oplossingen beschikken.

Voor alle duidelijkheid: het vertrouwen van de EU in mobiele netwerken van de vijfde generatie blijft erg groot. "Ze zullen miljarden voorwerpen en systemen met elkaar verbinden, onder meer in kritische sectoren als energie, transport, bankieren en gezondheidszorg", luidt het in het nieuwe rapport.

5G zou Europa bovendien de kans bieden om een belangrijke speler te worden in een globale markt. "De wereldwijde inkomsten van 5G kunnen 225 miljard euro bedragen tegen 2025. De voordelen van de omschakeling naar 5G in vier cruciale industriële sectoren - auto, gezondheid, transport en energie - kunnen oplopen tot 114 miljard euro per jaar.”



Toch is grote voorzichtigheid geboden, leert het Europese rapport, dat zijn input haalde bij de risico-inschattingen die alle lidstaten deden voor hun eigen cyberveiligheid. Zo moet voor de uitrol en de uitbating van 5G-netwerken vertrouwd worden op gespecialiseerde leveranciers, die potentieel de toegangspoort kunnen vormen voor cyber- en andere aanvallen tegen Europese netwerkinfrastructuur. "Niet-EU-landen en door (buitenlandse, red.) overheden gesteunde actoren worden als de meest risicovolle actoren beschouwd", luidt het.

In het rapport worden geen namen genoemd, maar het lijdt geen twijfel dat de bezorgdheden betrekking hebben op de Chinese technologiegigant Huawei. De Verenigde Staten ondernemen al lang pogingen om Europese beleidsmakers ervan te overtuigen om bij de uitrol van 5G-netwerken geen gebruik te maken van Chinese netwerkinfrastructuur - die van Huawei in het bijzonder. Eind september nog waarschuwde Washington dat de aanwezigheid van Chinese 5G-technologie in België een gevaar zou kunnen vormen voor de NAVO, die in ons land zijn hoofdzetel heeft.