EU "bijzonder ongerust" over Turks offensief in Koerdische enclave, Koerden komen op straat in Brussel LB ADN

22 januari 2018

16u56

Bron: Belga 0 De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini is "bijzonder ongerust" over het Turkse offensief tegen Afrin, een Syrische enclave die gecontroleerd wordt door Koerdische milities. Mogherini wisselde vandaag met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken van gedachten over de Turkse operatie. Aan het Schumanplein, waar de ministers vergaderden, vond een Koerdische protestactie tegen het Turkse optreden plaats.

Turkije lanceerde zaterdag een offensief om de eenheden van de Koerdische Volksbevrijdingseenheden (YPG), die banden hebben met de door Turkije als terreurorganisatie gebrandmerkte PKK, te verjagen uit het grensgebied. "Ik ben bijzonder ongerust", zei Mogherini, die hoopt om de kwestie in de komende dagen in Brussel te bespreken met de Turkse minister van Europese Zaken Ömer Celik. De EU-buitenlandchef vreest onder meer humanitaire gevolgen. "We moeten ervoor zorgen dat humanitaire toegang is gegarandeerd en dat burgers niet lijden onder de militaire activiteiten", aldus Mogherini, die erop hamerde dat alle militaire strategieën in Syrië gericht moeten zijn tegen Islamitische Staat.

Mogherini is ook beducht dat nieuw wapengekletter de kansen op een hervatting van vredesgesprekken in Genève zal hypothekeren. Dat blijft volgens haar de enige piste om een duurzame vrede en een politieke transitie in Syrië te realiseren. "Het vereist dat de situatie op het terrein zo kalm mogelijk is en dat het regime in Damascus zich engageert voor onderhandelingen."

We merken dat waar IS faalde, de Turkse staat maar al te graag dezelfde taak opneemt om het democratisch zelfbestuur van de Koerden kapot te maken Woordvoerder van de Koerdische gemeenschap in België

Betoging

De Koerdische gemeenschap heeft vandaag op het Schumanplein in Brussel betoogd tegen het Turkse leger die de Koerdische enclave Afrin in het noorden van Syrië zijn binnengetrokken. De betogers eisen dat de Verenigde Naties (VN) optreden tegen de Turkse president Erdogan.

"We merken dat waar IS faalde, de Turkse staat maar al te graag dezelfde taak opneemt om het democratisch zelfbestuur van de Koerden kapot te maken. Dat toont met welke tegenstand de Koerden in het Midden-Oosten af te rekenen hebben", stelt een woordvoerder van de Koerdische gemeenschap in België.

Bij de Turkse luchtaanvallen op de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) kwamen al acht burgers om. De 150-tal betogers droegen verschillende spandoeken waarop ze de Turkse president Erdogan veroordeelden als "dictator" en "moordenaar". "We roepen de Verenigde Naties op om snel op te treden en veiligheidszones in te stellen om de mensenrechten van de Koerden te beschermen", aldus een woordvoerder.