EU-parlementslid getuigt over agressie Brusselse politie: “De agenten geloofden me niet en vroegen mijn Belgische verblijfsvergunning” JTO

17 juni 2020

17u29

Bron: Belga 0 Pierrette Herzberger-Fofana, een Duits Europarlementslid van Afrikaanse origine, heeft vandaag aan het begin van een plenair debat over de dood van George Floyd verklaard dat ze gisteren brutaal is aangepakt door de politie toen ze het station Brussel-Noord verliet en een foto nam van agenten die twee zwarte jongeren staande hielden. Ze heeft klacht ingediend.

“Ik wil dat de collega's meedelen dat ik slachtoffer was van politiegeweld vanwege de Belgische politie. Ik beschouw dit als een discriminerende daad met racistische intentie”, zo nam Herzberger-Fofana het woord nadat het halfrond aan het begin van de zitting een minuut stilte had gehouden ter nagedachtenis van George Floyd. De zwarte Amerikaan liet het leven nadat een agent bij een interventie in Minneapolis minutenlang een knie in zijn nek had gedrukt.

Het 71-jarige parlementslid van de groene fractie vertelde dat ze gisteren bij het verlaten van het Noordstation een foto had gemaakt van negen politieagenten die twee zwarte jongeren lastig vielen. De agenten maakten haar telefoon en handtas afhandig, duwden haar “gewelddadig” tegen de muur, de benen gespreid, en één van de agenten wou haar fouilleren.

Belgische verblijfsvergunning

“Ze hebben me vernederend behandeld. Ik heb gezegd dat ik Europarlementslid was, maar de agenten geloofden me niet, hoewel ze mijn Duits paspoort en laissez-passer van het Europees Parlement in handen hadden. Daarbovenop vroegen ze mijn Belgische verblijfsvergunning”, vervolgde Herzberger-Fofana haar relaas. Ze heeft klacht ingediend tegen de Belgische politie na deze naar eigen zeggen “traumatiserende ervaring”.

Het Duitse parlementslid werd meteen bijgetreden door haar Belgische cofractieleider Philippe Lamberts. Hij herinnerde eraan dat het filmen van politie-interventies legaal is. “Pierrette Herzberger-Fofana heeft geen enkel misdrijf begaan”, zei Lamberts. “Ik kan me niet bedwingen te denken dat de huidskleur van mevrouw Herzberger-Fofana niet vreemd is aan deze brutaliteiten.”

Gepaste sancties

Lamberts erkende de moeilijkheden die politieagenten ondervinden bij de uitoefening van hun beroep. Maar ze beschikken over het monopolie van legitiem geweld en dat zou hen moeten dwingen tot “terughoudendheid en onderscheidingsvermogen”, stelde de Ecolo-politicus, die eiste dat de zaak grondig wordt onderzocht en “gepaste sancties” worden genomen.

Parlementsvoorzitter David Sassoli nodigde Herzberger-Fofana uit om nadere toelichting te geven, zodat hij uitleg kan vragen aan de Belgische autoriteiten.

Na de getuigenis van Herzberger-Fofana startte in het parlement een debat over de antiracistische manifestaties die in de Verenigde Staten en Europa de kop opstaken na de dood van Floyd.