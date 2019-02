EU-Parlement noemt België als "belastingparadijs" TVC

27 februari 2019

16u33

Bron: Belga 0 België en zes andere EU-landen worden in een rapport van een bijzondere commissie van het Europees Parlement aangestipt als lidstaten die agressieve belastingplanning aanmoedigen en dus kenmerken vertonen van een belastingparadijs. "De Belgische regering zorgt er actief voor dat multinationals hun eerlijk aandeel niet hoeven te betalen", zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a).

De bijzondere commissie Financiële Misdrijven, Belastingontduiking en Belastingontwijking werd op 1 maart 2018 opgericht na herhaalde onthullingen van grootschalige wanpraktijken, zoals Lux Leaks, de Panama Papers, Football Leaks en de Paradise Papers. Na twaalf maanden van hoorzittingen en terreinbezoeken heeft de commissie haar aanbevelingen klaar om de strijd tegen financieel misbruik op te voeren. Het eindrapport van de commissie is woensdag met 34 stemmen tegen 4 goedgekeurd, bij 3 onthoudingen.

Agressieve belastingplanning

Zeven Europese lidstaten worden in het rapport genoemd als landen die kenmerken vertonen van een belastingparadijs en agressieve belastingplanning mogelijk maken: België is er een van, naast, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland. "Wat ons land betreft," zegt Kathleen Van Brempt, "is die 'naming and shaming' gebaseerd op de vaststelling dat er veel geld door ons land stroomt via bedrijven die nauwelijks iemand tewerkstellen, wat een signaal is dat ons land gebruikt wordt door multinationals voor agressieve belastingplanning."

De federale regering zorgt er actief voor dat multinationals hun eerlijk aandeel niet hoeven te betalen. Kathleen Van Brempt

Van Brempt, die zelf geen deel uitmaakte van de commissie, maar wel enthousiast is over de conclusies, legt uit hoe "multinationals hun wereldwijde inkomsten graag in België laten toekomen omdat de regering hen voorziet van een gunstregime waarbij ze maximale belastingvrijstellingen kunnen genieten". Volgens de sp.a'ster zorgt de federale regering "er actief voor dat multinationals hun eerlijk aandeel niet hoeven te betalen".

Het eindrapport van de bijzondere commissie, waarvan het mandaat nu afgelopen is, moet nog worden goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Dat gebeurt wellicht tijdens de week van 25 maart.