EU-landen stellen beslissing over nieuwe vergunning glyfosaat uit

10u46

De EU-lidstaten hebben vandaag geen beslissing genomen over een verlenging van de vergunning voor de controversiële onkruidverdelger glyfosaat. De Europese Commissie zal nu de standpunten van de verschillende landen bestuderen. België wil niet weten van een nieuwe vergunning, dat maakte federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) vandaag bekend.

De vergadering van het expertencomité dat over de vergunning moest beslissen zit erop. Er vond geen formele stemming plaats. De Commissie besliste om over het dossier een nieuwe vergadering te beleggen. Wanneer die zal plaatsvinden, wordt binnenkort bekendgemaakt. De Commissie had een voorstel klaar om glyfosaat tien jaar langer toe te laten op de Europese markt. Het was echter al langer duidelijk dat er onvoldoende lidstaten dat voorstel steunen.

Het Permanent Comité voor de Planten, Dieren, Voeding en Diervoeding ging uiteindelijk zonder akkoord uit elkaar. Volgens een goede bron gaat de Commissie nu rekening houden met het standpunt van de verschillende lidstaten. Gisteren al kondigde een woordvoerder aan dat de Commissie glyfosaat niet langer tien jaar, maar "vijf tot zeven jaar" wil vergunnen.

Geen verlenging, wel uitfasering

Vanochtend, kort voor de vergadering van het expertencomité van start ging, maakte minister Ducarme het Belgische standpunt bekend. Ons land wil geen nieuwe vergunning voor tien jaar, ook niet voor 7 jaar. Net als andere landen wil België een vergunning voor maximaal vijf jaar, inclusief een uitfasering van het gebruik van glyfosaat.

Photo News Minister van Landbouw Ducarme.

België volgt daarmee het Europees Parlement, dat gisteren een resolutie over glyfosaat goedkeurde. De parlementsleden willen dat het gebruik van de onkruidverdelger vanaf december 2022 helemaal verboden is. Minister Ducarme stelt vast dat 95 procent van de Belgische Europarlementsleden de resolutie hebben goedgekeurd.

"Als er een standpunt moet worden ingenomen, dan zal de resolutie van het Europees Parlement ons referentiepunt zijn", zegt Ducarme. Hij stelt tevreden vast dat de parlementsleden rekening houden met zowel de wetenschappelijke controverse die rond glyfosaat hangt als met de afhankelijkheid van de landbouwsector van het product. De landbouwers zijn niet gebaat met een plots totaalverbod, maar wel met een uitfasering van het gebruik. Ducarme: "Ik ben heel blij met dit standpunt van het Europees Parlement, als liberaal maar ook vanwege mijn overtuigingen op het vlak van leefmilieu".

Monsanto

Glyfosaat is de meest verkochte onkruidverdelger ter wereld en is vooral bekend als het actieve bestanddeel van Roundup, dat op de markt gebracht wordt door de Amerikaanse chemiereus Monsanto. Het product is bijzonder controversieel sinds de Wereldgezondsorganisatie (WHO) in 2015 bekendmaakte dat glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen" is. Het Europese Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) vinden dan weer dat er geen link kan worden gelegd tussen glyfosaat en kanker. Bovenop die wetenschappelijke onduidelijkheid kwam een aantal maanden geleden nog de onthulling dat Monsanto de wetenschappelijke studies naar glyfosaat had proberen te beïnvloeden.

AFP

Het noopte de Vlaamse regering er afgelopen zomer alvast toe het gebruik van glyfosaat door particulieren te verbieden en voor te behouden voor professionele gebruikers. Ook in Wallonië is de verkoop verboden.