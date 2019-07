EU-hof velt vandaag vonnis verlenging levensduur Doel

29 juli 2019

Het Europees Hof van Justitie doet uitspraak over het besluit van de regering om de levensduur van twee kernreactoren in Doel te verlengen. De zaak is door twee milieuorganisaties aangespannen. Zij willen dat de verlengingswet wordt vernietigd omdat er geen milieueffectrapportage (MER) is gemaakt. De vraag is of daarmee EU-wetgeving is geschonden.