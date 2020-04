EU en VK trekken brexit-onderhandelingen opnieuw op gang WDw

20 april 2020

14u24

Bron: Belga 0 Ondanks de aanhoudende impact van de corona-epidemie gaan onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord opnieuw op gang trekken.

De onderhandelingen over de toekomstige relaties tussen de EU en het VK werden begin maart gelanceerd, maar ze brandden de voorbije weken op een laag pitje. Dit omdat enkele hoofdrolspelers rechtstreeks getroffen werden door de epidemie. Zo moesten de hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost in quarantaine.

Vorige week hebben Barnier en Frost de draad opnieuw opgepikt en een herziene agenda opgemaakt. Vandaag wordt om 15 uur via videoconferentie afgetrapt met een plenaire zitting, die het startschot geeft voor een hele week van onderhandelingen over goederenhandel, concurrentie, visserij, transport en andere domeinen waarvoor nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. De sessie wordt vrijdag afgerond met een plenaire zitting en een contact tussen Barnier en Frost. Ook in de weken van 11 mei en 1 juni vinden volgens dat format onderhandelingen plaats.

Overgangsperiode

Het VK verliet eind januari de EU. Aan de oppervlakte is er nog niet veel veranderd omdat de Britten nog steeds deel uitmaken van de douane-unie en de eenheidsmarkt, de bijbehorende regels blijven volgen en blijven bijdragen aan de Europese begroting. Die overgangsperiode verstrijkt op het einde van het jaar. Zonder handelsakkoord dreigt alsnog een harde scheiding zonder akkoord. Ondanks de enorme economische schok van de corona-epidemie lijkt de Britse regering nog steeds vastberaden om de overgangsperiode niet te verlengen.

