Etienne Davignon (86) stelt zijn autobiografie voor

13 juni 2019

Bron: Belga 1 Binnenland Graaf Etienne Davignon heeft een autobiografie geschreven. De 86-jarige minister van Staat stelde "Mijn drie levens" donderdagochtend voor in Brussel, in het bijzijn van veel van zijn ‘compagnons de route’ uit de politiek en het bedrijfsleven.

Etienne - bijnaam Stevy - Davignon werd in 1932 geboren in het Hongaarse Boedapest. De diplomatenzoon trad in de voetsporen van zijn vader en werd ook diplomaat, onder meer in Congo. In 1977 ging hij aan de slag bij de Europese Commissie: hij deed er twee mandaten als Europees Commissaris en was bevoegd voor industrie, een belangrijke portefeuille. Daarna begon zijn derde carrière, in de bedrijfswereld. In 1988 kwam hij in de raad van bestuur van de Generale Maatschappij terecht. Davignon stond ook aan de wieg van Brussels Airlines.

Die “drie levens” schreef hij samen met journalist Maroun Labaki neer in zijn autobiografie. Daarin komt de minister van Staat onder meer terug op de Congocrisis. Hij stuurde toen als jonge diplomaat in het land een telegram naar Brussel waarin in grote lijnen stond dat alles er goed ging. Een dag erna verviel het land in chaos, vertelt Davignon. “Als ik nood heb aan bescheidenheid, denk ik daaraan.” Hij heeft het in zijn boek onder meer ook over de overname van de Generale Bank door Fortis.

Davignon heeft er een opmerkelijk professioneel parcours opzitten, maar wil bescheiden blijven. “Eigenlijk kun je bijna niets alleen doen in het leven”, zei hij. “Ik ben nergens fier op, want het waren de omstandigheden die ervoor hebben gezorgd dat ik kon doen wat ik heb gedaan.”