Ethiopiër dient zijn vrouw 16 messteken toe in Leuven: "Tegen vrienden had hij gezegd dat hij Birhane zou vinden en doden" SVM

18u00

Bron: Belga 0 Vertommen Tesfaye Yimam. Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft het openbaar ministerie Tesfaye Yimam schuldig geacht aan poging tot moord. Volgens procureur Marcel Verbelen probeerde de Ethiopiër zijn vrouw met voorbedachtheid te doden.

Tesfaye Yimam (47) wordt beschuldigd van moordpoging met zestien messteken op zijn toenmalige echtgenote Kekebush Tesfaye Birhane (36) in Leuven op 3 juli 2006. Voor die feiten werd hij in 2008 door het hof van assisen van Vlaams-Brabant veroordeeld tot twintig jaar opsluiting. Het proces moest echter worden overgedaan na een arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

In zijn vordering reconstrueerde procureur Marcel Verbelen de aanloop naar de feiten. "De miserie begon toen Birhane in juli 2004 naar een vluchthuis trok en de echtscheidingsprocedure startte. Sindsdien heeft Yimam haar onophoudelijk belaagd. In mei 2005 legde de rechter hem een straatverbod op maar hij bleef haar achtervolgen en observeren. Hij rammelde zelfs met de rolluiken van haar appartement."

"Birhane was zijn eigendom"

"Yimam was naar eigen zeggen zot verliefd op zijn vrouw. De gedachte dat zij een andere relatie was begonnen, heeft zijn obsessieve attitude versterkt. In zijn visie was Birhane zijn eigendom, die hij dreigde kwijt te spelen. Die nieuwe relatie was overigens pure roddel." Op het moment van de feiten had Birhane geen nieuwe partner. Op de zitting verklaarde ze dinsdag wel dat ze tussen de feitelijke scheiding en de steekpartij eenmalig seksueel contact met een andere man had gehad.

Dat de discussie op de dag van de feiten ontaardde in een aanval met een mes was volgens Yimam te wijten aan de beledigingen die zijn ex hem naar het hoofd gegooid had. "Birhane ontkent dat", stelde de procureur. "Dan zou de Lombaardenstraat haar laatste halte geweest zijn. In Ethiopië doden mensen elkaar voor zoiets. Dat besefte ze maar al te goed."

"Potentieel dodelijk"

"Yimam had het mes van twintig centimeter lang de avond voordien in zijn auto gelegd. Bij de bijzonder agressieve aanval moeten we rekening houden met de breedte van de wonden, veeleer dan met de diepte. De messteken van 1,5 tot 2,5 centimeter in het hart en de buik waren potentieel dodelijk. Zeker als ze minder kledingstukken zou hebben gedragen."

Voor procureur Verbelen is de poging tot doodslag met voorbedachtheid bewezen. "Het ging om een onvrijwillig gestaakte poging. Alleen door tussenkomst van derden is het niet tot een moord gekomen. De voorbedachtheid blijkt uit diverse elementen. Yimam zou koste wat kost het slachtoffer vinden én doden. Dat had hij de weken en maanden ook verteld aan kennissen en vrienden."