Etentje met politiedirecteur in opdracht van Chinees Van spionage verdachte Aziaat liet Filip Dewinter jarenlang allerlei zaakjes regelen Jeroen Bossaert

12 november 2018

06u02 12 Filip Dewinter was jarenlang adviseur bij een vzw die volgens Staatsveiligheid “intrinsiek verbonden is met het Chinese propagandaysteem” en die zich schuldig heeft gemaakt aan zogenaamde inmengingsactiviteiten. Zeg maar: spionage. Het Vlaams Belang-kopstuk organiseerde evenementen in het parlement, maakte reizen naar China en Kazachstan en ging eten met invloedrijke figuren. Allemaal op kosten van een Chinese ‘vioolbouwer’.

Heeft een Belgisch parlementslid zich voor de kar van de Chinese overheid laten spannen? Het is de vraag die zich stelt nu blijkt dat Filip Dewinter jarenlang advies heeft verleend aan een Chinees die ons land is uitgezet op verdenking van zogenaamde inmengingsactiviteiten. Dat is een term die de Staatsveiligheid gebruikt voor buitenlanders die pogingen ondernemen om - in opdracht van een andere overheid - onze politieke instellingen, partijen of overheden te infiltreren. Het is niet te vergelijken met economische of militaire spionage, maar eerder met lobbywerk. In dit geval zouden de Chinezen geprobeerd hebben om een politiek en zakelijk netwerk uit te bouwen dat ze later konden inzetten voor allerhande beïnvloeding. Ze deden dat onder het mom van een vzw die culturele evenementen organiseerde, maar die dus vooral geïnteresseerd was in het creëren van politieke relaties.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN