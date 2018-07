Ervaren duiker komt om in Zilvermeer van Mol Birger Vandael

12 juli 2018

13u55

Bron: Eigen berichtgeving 16 Een 63-jarige duiker uit Hasselt is gisterochtend omstreeks 10.30 uur omgekomen tijdens een duikongeval in het Zilvermeer van Mol. Dat bevestigt de politie.

De Hasselaar was samen met twee andere duikers van de Genkse duikclub de Koraalduikers aan het duiken in het Zilvermeer toen hij onwel werd. "Die drie leden gingen bijna wekelijks naar daar", aldus duikverantwoordelijke Stefan Paas. "Toen de twee duikers merkten dat hun kompaan verdwenen was, begonnen ze onmiddellijk met de verliesprocedure. Dat betekent dat ze een half metertje stijgen en even rondkijken of er nergens een duiker in de buurt is of luchtbellen te zien zijn. Vervolgens is men terug naar de oppervlakte gekomen, zoals dat voorgeschreven is."

"Omdat er van Ivo geen spoor was, besloot men zich op te delen. De ene duiker bleef boven om Ivo op te vangen als hij boven zou komen, de andere ging op zoek naar hem. Uiteindelijk is ook een andere duikploeg die ter plaatse was te hulp gekomen. Zij troffen Ivo aan op de bodem en hebben hem onmiddellijk naar boven gebracht en naar de kant gesleept."

"Gereanimeerd"

Het slachtoffer bleek geen ademhaling of hartslag meer te hebben. "De hulpdiensten werden intussen verwittigd en Ivo werd gereanimeerd. Na twintig minuten werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Toen had hij weer een zwakke hartslag, maar helaas is hij 's avonds overleden."

Het lijk en het materiaal werden nog niet vrijgegeven omdat het parket nog bezig is met het onderzoek. "We kunnen dus nog niet zeggen wat de precieze oorzaak is. Volgens de andere duikers was alles in orde en heeft er zich onder water niets voorgedaan wat zou wijzen op een incident. Er was ook nooit paniek, dus we vermoeden dat het gaat om een medische oorzaak, zoals hartfalen."

Achteraf werd het Mental Coaching Team van de duikfederatie ingeschakeld. Zo kregen alle betrokkenen de nodige psychologische begeleiding. Het slachtoffer dook al zo'n twintig jaar en kwam wekelijks naar de training. Hij was geen instructeur, maar wel een recreant. Hij was niet gehuwd en had geen kinderen.