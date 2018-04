Erotisch postorderbedrijf Pabo kan dan toch open blijven SI

04 april 2018

Bron: Belga 0 Het is nog gewoon mogelijk om spullen te bestellen bij erotisch postorderbedrijf Pabo. De dochteronderneming van het ter ziele gegane Duitse concern Beate Uhse spreekt mediaberichten over een vermeend faillissement tegenover persbureau ANP tegen. Zowel in Nederland als België blijft het bedrijf gewoon actief.

Wel is Beate Uhse Shared Services vorige week failliet gegaan, maar dat was volgens topman Michael Specht van het Duitse bedrijf "wettelijk noodzakelijk" voor een eventuele herstart van het Duitse concern. Door dat faillissement worden mogelijk 44 werknemers getroffen.

Beate Uhse vroeg eind vorig jaar in Duitsland faillissement aan. Het bestuur deed dat om de onderneming "op duurzame wijze te herstructureren" nadat het niet gelukt was een lening met een waarde van 30 miljoen euro te herfinancieren. Het faillissement geldt alleen voor de houdstermaatschappij en niet voor de dochterondernemingen. In België werken 25 mensen voor Beate Uhse.