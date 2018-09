Ernstige hinder op spoor tussen Luik en Brussel door diefstal van 700 m kabel Redactie

13 september 2018

09u30

Bron: Belga 5 Er is deze ochtend aanzienlijke hinder op het spoor tussen Luik en Brussel door de diefstal van 700 meter kabel op hogesnelheidslijn 2. Dat meldt netwerkbeheerder Infrabel.

De diefstal gebeurde omstreeks 1 uur en veroorzaakt de sluiting tot nader order van de hogesnelheidslijn. De lijnen 2 en 36 rijden momenteel over twee in plaats van vier sporen.

"De veroorzaakte schade getuigt van het geweld waarvan de dieven gebruik maakten. Dit veroorzaakt een sterke verstoring van het spoorverkeer", benadrukt de woordvoerder van Infrabel.

Het is een nieuw incident in een lange reeks kabeldiefstallen. Begin deze week nog werd tussen Thimister en Welkenraedt, in de provincie Luik, over een lengte van 2,6 kilometer kabel gestolen. Infrabel sprak toen van een 'kwantitatief' record. Om de nieuwe opstoot van kabeldiefstallen een halt toe te roepen, kwam dinsdag een taskforce samen om concrete tegenmaatregelen te bespreken. De spoorwegpolitie maakte van kabeldiefstallen een topprioriteit.