Ernstig ongeval op E34 richting Antwerpen in Zoersel: file lost op AW / Sander Bral

27 februari 2019

09u09

Bron: Belga 0 Op de E34 richting Antwerpen is er woensdagochtend een wagen bij een ongeval op zijn dak beland ter hoogte van Zoersel. De snelweg was even volledig versperd maar intussen meldt het Vlaams Verkeerscentrum dat de weg werd vrijgemaakt.

Om een nog onbekende reden kwam er woensdagochtend een wagen op zijn dak terecht onder de brug op de E34 in Zoersel. De snelweg was tijdelijk volledig versperd richting Antwerpen. Het verkeer kwam vast te zitten en moest de snelweg verlaten in Lille. Later werd de pechstrook ter hoogte van het ongeval vrijgemaakt en was er beperkte doorgang mogelijk.

Intussen werd de weg richting Antwerpen volledig vrijgemaakt.

#E34 In Zoersel is de weg richting Antwerpen vrijgemaakt. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Update #E34 Ongeval in Zoersel richting Antwerpen. Verkeer over de pechstrook. Het verkeer staat stil van voor Lille. Volg deze omleidingen: https://t.co/76z7C4iyuM Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link