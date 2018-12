Erkenning pluimveeslachterij in Torhout ingetrokken wegens gevaar voor salmonella ttr

28 december 2018

16u55

Bron: belga 1 Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trekken de erkenning in van Lammens nv, een pluimveeslachterij in het West-Vlaamse Torhout. Er zou gevaar zijn voor salmonellabesmetting. Het bedrijf is al een week dicht.

"De sluiting kwam na enkele inspecties van onze controleurs", klinkt het bij het FAVV. "Ze leverden onvoldoende inspanningen om een aantal vastgestelde problemen op te lossen."

Het bedrijf tekende beroep aan tegen de beslissing, maar de beroepscommissie volgde het FAVV. Daarop besloot minister Ducarme vorige week om de erkenning van de slachterij in te trekken. "We nemen deze beslissing niet voor ons plezier, maar het gaat nu eenmaal om een reëel risico voor de volksgezondheid", aldus het FAVV. Een aantal producten werden teruggeroepen uit de winkels. De directie van Lammens is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.



De symptomen van salmonellabesmetting zijn koorts, buikkrampen en diarree. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en personen met een verminderde weerstand lopen een groter risico op besmetting. In mei raakten nog meer dan honderd kinderen uit 37 scholen in Oost- en West-Vlaanderen besmet met salmonella na problemen met de schoolmaaltijden.

Bekijk ook: