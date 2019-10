Erkenning mantelzorgers en toekenning verlof opnieuw stap dichterbij ttr

11 oktober 2019

15u45

Bron: belga 4 De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor twee Koninklijke Besluiten die enerzijds zorgen voor de erkenning van en de toekenning van sociale rechten aan mantelzorgers, en anderzijds voor de invoering van het mantelzorgverlof. De ziekenfondsen worden daarin aangeduid als de uitvoerder van de erkenning. De wetteksten moeten nog voor advies naar de Raad van State.

Mantelzorgers bieden lange tijd hulp aan bijvoorbeeld chronisch zieken, mensen met een handicap en hulpbehoevenden uit hun omgeving. Ons land telt er zowat 600.000. Vaak moeten ze daarvoor gedurende een periode de pauzeknop op hun werk indrukken. Er werden in het verleden al wetten gestemd over het statuut van de mantelzorger of - vijf maanden geleden nog - over de invoering van mantelzorgverlof gedurende een maand voltijds of twee maanden deeltijds.

Maar door het uitblijven van de nodige kb's kunnen mantelzorgers het statuut nog niet aanvragen of verlof opnemen. Beide komen sinds vandaag een serieuze stap dichterbij. Een kb van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) zorgt voor een eenvoudige erkenning voor de mantelzorgers en voor een specifieke erkenning op basis waarvan ze sociale rechten kunnen opbouwen. De ziekenfondsen moeten beide types van erkenning uitreiken op basis van een aanvraag en controleren de voorwaarden.

Mantelzorgverlof

Een ander kb van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) keurt dan weer het recht op mantelzorgverlof in voor statutaire ambtenaren van de federale overheid en de autonome overheidsbedrijven. Er zullen dezelfde voorwaarden en bedragen gelden als voor het thematisch verlof "medische bijstand". Dat komt neer op 1.035 euro voor een alleenstaande en 750 euro voor een samenwonende.

Twee weken geleden hadden minister De Block en toenmalig minister Wouter Beke (CD&V) aangekondigd dat de kb's er spoedig zouden aankomen. Kamerleden Catherine Fonck (cdH), Anja Vanrobaeys (sp.a) en Nahima Lanjri (CD&V) betreurden toen dat de oorspronkelijke timing van 1 oktober niet zou worden gehaald. Volgens minister De Block was het bij de goedkeuring van de wet op het mantelzorgverlof al duidelijk dat die timing "erg ambitieus" was, vooral dan nog in lopende zaken.