Eritreër tot 2 jaar cel veroordeeld voor steekpartij op parkeerterrein Groot-Bijgaarden HA

21 september 2018

11u26

Bron: Belga 2 Een 18-jarige Eritreeër is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor een steekpartij die in maart plaatsvond op het parkeerterrein langs de E40 in Groot-Bijgaarden. Daarbij was een andere migrant zwaargewond geraakt in het aangezicht.

Na de vechtpartij had de politie eerst een andere verdachte opgepakt, maar een dag later kon wel de juiste man ingerekend worden. Die eerst opgepakte man werd wel nog veroordeeld voor illegaal verblijf.

De feiten vonden op 27 maart 2018 plaats. Op het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden kwam het toen tot een conflict tussen verschillende groepen migranten. Eén van de betrokkenen liep daarbij een grote meswonde op in het aangezicht. In de onmiddellijke omgeving trof de politie een man aan wiens kleren onder het bloed zaten en aan wiens voeten een mes lag. Hij voldeed ook aan de beschrijving van de dader. De man werd dan ook ingerekend, maar een dag later kreeg de politie bericht van het slachtoffer en een getuige dat de echte dader zich ophield in het Brusselse Noordstation. Daar kon de man uiteindelijk ingerekend worden.

Het parket Halle-Vilvoorde vervolgde hem voor poging doodslag, maar zijn advocate, meester Cecile Kenis, pleitte met succes dat het oogmerk om te doden niet bewezen was. De correctionele rechtbank veroordeelde de man vandaag voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot een celstraf van twee jaar. Voor de diefstal van een gsm kreeg de man nog een bijkomende celstraf van zes maanden en voor illegaal verblijf nog eens drie maanden.

De man die eerst als verdachte van de steekpartij was opgepakt, werd uiteindelijk enkel nog vervolgd voor illegaal verblijf en kreeg daarvoor een celstraf van drie maanden.