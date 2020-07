Erika Vlieghe: “In de diepte werken, is soms beter dan spectaculaire maatregelen nemen” TTR

19 juli 2020

17u58

Bron: Belga 0 Dat het Overlegcomité vandaag besliste om voorlopig nog niet over te gaan tot een verstrenging van de coronamaatregelen, wil niet zeggen dat er achter de schermen geen vooruitgang wordt geboekt. Dat zegt professor Erika Vlieghe, diensthoofd infectieziekten aan het UZ Antwerpen en voorzitster van de expertengroep GEES. "Het lijken misschien geen spectaculaire maatregelen", zo zegt Vlieghe, "maar soms is in de diepte werken veel beter".

De verschillende regeringen in ons land zijn vandaag samengekomen op een Overlegcomité om de toename van het aantal coronabesmettingen te bespreken. Er zijn geen strengere regels afgesproken, maar er is wel overeengekomen om extra in te zetten op het laten naleven van de huidige coronamaatregelen.

Vlieghe was zelf aanwezig bij het overleg. Ze stelt dat de bijeenkomst wel degelijk iets heeft opgeleverd. "We hebben bekeken wat er aan de hand is en welke bijkomende gegevens we nodig hebben. Er is ook gesproken over een uitgebreidere contact tracing en over een duidelijke communicatie naar de verschillende doelgroepen waar de nieuwe besmettingen zich voordoen", zegt Vlieghe. "Dat lijkt niet spectaculair, maar dat zijn dingen die wel moeten gebeuren", klinkt het nog.

"Op zich is het niet slecht dat er eerst bekeken wordt wat er precies aan de hand is. Soms is in de diepte werken veel beter dan spectaculaire maatregelen nemen. Je kan ook spectaculaire maatregelen nemen die niets oplossen." Vlieghe wijst erop dat er achter de schermen intussen wel degelijk hard gewerkt wordt, onder meer aan het verbeteren van het contactonderzoek.

Dat de Nationale Veiligheidsraad pas donderdag weer bijeenkomt, wordt ook niet als een probleem gezien. "Voor je die samenroept, heb je ook goede epidemiologische info nodig", zo klinkt het. "We weten bijvoorbeeld nu al veel beter dan enkele dagen geleden wat er juist aan de hand is.”

