Erika Vlieghe: “Curves zijn dramatisch en angstaanjagend. Barometer is op weg naar rood” KVDS

11 oktober 2020

11u52 38 Infectiologe Erika Vlieghe maakt zich grote zorgen over de aanhoudende stijging van de coronacijfers in ons land. In het actualiteitenmagazine De zevende dag noemde ze de curves “dramatisch” en “angstaanjagend”. “Mochten we al een coronabarometer hebben, zou die nu oranje zijn. Maar ons land is duidelijk op weg naar rood", waarschuwt ze.

“Het gaat hard, zeker de laatste dagen", vertelt Vlieghe. “De curve heeft weer een volledig exponentieel karakter. Het gaat niet goed. Dat moeten we in alle eerlijkheid zeggen. We mogen mensen geen schrik aanjagen, maar we moeten de dingen wel zeggen zoals ze zijn. En er dan iets proberen aan te doen.”

Trager

Volgens de infectiologe gaan we wel niet meteen terug naar waar we bij de uitbraak van het virus stonden. “Er is intussen van alles in gereedheid gebracht", zegt ze. “Procedures en buffersystemen, die zorgen dat alles trager gaat. Begin maart hadden we een verdubbelingscijfer om de vier dagen. Nu zit er nog wat meer tijd op de hospitalisaties. Maar toch gaat het snel. We moeten nú handelen.”





Als we een nieuwe lockdown willen vermijden, moet er volgens Vlieghe nagedacht durven te worden over alternatieven. “Je kan niet de hele tijd zowel de geit als de kool sparen", klinkt het duidelijk.



Een coronabarometer hebben we nog altijd niet. Maar mocht dat het geval zijn, zou die nu oranje kleuren voor ons land volgens Vlieghe. “In Brussel zelfs rood”, zegt ze. “Maar héél ons land is op weg naar rood. Op welke termijn is moeilijk te zeggen. Veel hangt af van hoe we ons houden aan de nieuwe maatregelen. Er moet een besef komen dat het serieus is. In september hebben we als virologen en infectiologen weken moeten opboksen tegen het idee dat er niets aan de hand was. Het was bon ton om te zeggen dat we overdreven.”

CEO Mark Noppen van het UZ Brussel bevestigt dat de situatie afgelopen week “vrij alarmerend” was. “Het is te zien in alle Brusselse ziekenhuizen. Dat heeft ook repercussies voor de zorg die niet aan het coronavirus gelinkt is. Het geeft ellende achteraf. Bij het personeel is er extreme druk. Door de uitgestelde zorg is er afgelopen zomer nooit echt een rustmoment geweest. En nu is het coronavirus terug. Er is nu al uitval.”

Ook de decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) riep iedereen zondagmorgen al op om verantwoordelijk te zijn nu de coronacijfers in ons land blijven stijgen. “Het gaat sneller dan verwacht”, twitterde Dirk Devroey.

