Erik zag moord op vriendin aan gerechtsgebouw gebeuren: "Rita stierf in mijn armen"

Jelle Houwen

09 maart 2018

16u12

Bron: eigen berichtgeving

Twee dagen nadat hij ooggetuige was van de moord op zijn nieuwe vriendin Rita Waeles (60), aan het gerechtsgebouw van Veurne, doet de Nederlander Erik Kuiper (60) voor het eerst zijn verhaal. En hij is daarbij heel duidelijk wat dader Mohamed Kouhkouh (68) betreft. Hij heeft heel bewust gestoken om haar te doden. Hij was kwaad, omdat ze na 44 jaar onderdrukking wegvluchtte uit zijn kooi. Pas bij mij herleefde ze, dat zei ze zelf."