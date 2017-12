Erik Van der Paal stapt uit Land Invest Group

Bron: Belga

Apache.be Antwerps schepen Rob Van de Velde (N-VA) buigt voor Erik Van der Paal bij zijn aankomst aan 't Fornuis.

De Antwerpse zakenman Erik Van der Paal heeft zijn aandelen bij de Antwerpse projectontwikkelaar Land Invest Group onlangs verkocht. Dat bericht De Standaard, dat het nieuws vernam uit goede bron. Van der Paal is de stille vennoot die onlangs bij het grote publiek bekend raakte door zijn verjaardagsfeest in 't Fornuis, waar ook N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever aanwezig was.