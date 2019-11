Eric Van Rompuy (CD&V) wil geen scheidsrechter spelen: “Verantwoordelijkheid ligt bij PS en N-VA” SVM

19 november 2019

08u52

Bron: Belga 1 Eric Van Rompuy vindt niet dat zijn partij gedwongen moet worden tot een keuze voor federale regeringscoalitie. "De verantwoordelijkheid ligt bij PS en N-VA", zei de kersverse voorzitter van de CD&V-senioren in ‘De Ochtend’. De N-VA moet duidelijk maken of ze wel in een federale regering wil stappen. PS-informateur Paul Magnette moet dan weer klare wijn schenken op budgettair vlak, klinkt het.

Dat men CD&V wil dwingen tot een bepaalde keuze stoort hem. "De discussie tussen PS en N-VA in de media lijkt nu te suggereren dat CD&V als een scheidsrechter moet beslissen", aldus Van Rompuy.

Maar volgens Van Rompuy zijn PS en N-VA aan zet. Zo moet de N-VA klare wijn schenken of ze nu al dan niet in een federale regering wil stappen. "Het is duidelijk dat de N-VA grote moeite heeft met een paars-gele constructie. Willen ze in een regering stappen om aan te tonen dat men niet kan besturen? Moet de onmacht op het federale niveau bewezen worden? Willen ze wel in een regering?", vraagt Van Rompuy zich luidop af.

Maar ook van PS-informateur Paul Magnette verwacht Van Rompuy meer duidelijkheid, met name op budgettair vlak. Volgens Van Rompuy is de begroting aan het "ontsporen" en is het voorlopig onduidelijk hoe Magnette dat probleem wil oplossen. De CD&V'er heeft grote vraagtekens bij de budgettaire impact van bepaalde PS-voorstellen, zoals het optrekken van de werkzaamheidsgraad en de verlaging van de pensioenleeftijd. "We gaan niet in een financieel avontuur stappen", klinkt het.