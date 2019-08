Eric Van Rompuy: "CD&V is geen oppositiepartij, we zijn beleidspartij” LH

12 augustus 2019

12u19 2 Enkele CD&V-kopstukken hebben deze voormiddag, bij het binnengaan van het partijbureau waar de startnota van Bart De Wever zou besproken worden, al even hun licht daarover laten schijnen. "Ik hoop er voldoende punten van ons programma in terug te vinden. Maar CD&V is geen oppositiepartij, dat ligt ons niet. Wij zijn een beleidspartij", zei Eric Van Rompuy.

Van Rompuy zei ook te hopen dat de nota de basis wordt van een positief project. Hij hekelde daarbij de aanvallen van N-VA in de vorige legislatuur, onder meer op onderwijsminister Hilde Crevits. Of het hoofdstuk onderwijs in de startnota, met de nadruk op excelleren, dan verteerbaar is? "We moeten ons programma erin terugvinden. Maar N-VA zal toch op een andere manier met ons moeten omgaan als ze een stabiele regering wil.”

"Het is heel belangrijk dat de nota voldoende 'voorbekibbeld' wordt, om 'nakibbelingen' te vermijden", zei Michel Doomst op zijn beurt. "Dat gevaar bestaat altijd, daarom gaan we de tekst nu grondig doornemen.”

Raf Terwingen zei dan weer dat het een goede zaak is dat er schot komt in de zaak. Volgens hem wordt het voor CD&V de "uitdaging" om het sociale gelaat van een potentiële Zweedse coalitie te worden. "Ik ben benieuwd hoe de onderhandelaars dit aanvoelen", zei Terwingen, die zich verheugde dat het partijbureau over die onderhandelingen voor het eerst feedback zou krijgen.