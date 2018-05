Eric Van Rompuy bijzonder scherp voor N-VA-voorzitter in blogpost: "Arrogantie van Bart De Wever kent geen grenzen" HA

21 mei 2018

17u07

Bron: Belga 0 CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy heeft op zijn blog forse kritiek op coalitiepartner N-VA en N-VA-voorzitter Bart De Wever. Zo schrijft hij dat samenwerken met N-VA "met de dag onmogelijker wordt" en dat "de arrogantie van Bart De Wever geen grenzen kent". Volgens Van Rompuy waant de N-VA zich "incontournable" en sluimtert de hubris (hoogmoed) om de hoek.

Van Rompuy lijkt wel een tienbeurtenkaart te hebben voor het afvuren van kritiek op coalitiepartner N-VA. In zijn meest recente blogpost vormen N-VA en N-VA-voorzitter Bart De Wever alvast opnieuw het centrale doelwit. En Van Rompuy haal deze keer zijn mitrailleur boven. Volgens de CD&V'er heeft de N-VA "enkel minachting en geen enkel respect" voor de coalitiepartners, is "elk standpunt van N-VA electoraal geïnspireerd" en zoekt de partij rond elk maatschappelijk thema bewust de "polarisatie en verdeeldheid" op. "Of het nu gaat over statiegeld, onderwijs, kernenergie, Europa, migranten, werkloosheid ... N-VA zoekt steeds de tegenstellingen op", aldus Van Rompuy.

Electorale bonus

"Samenwerken wordt met de dag onmogelijker in de federale maar ook in de Vlaamse regering", stelt de politicus. "En dat moeten we nog een jaar volhouden. Of wil Bart De Wever dan toch nationale verkiezingen zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen om de electorale bonus te cashen?", vraagt Van Rompuy zich af.

De Wever gedraagt zich als schaduwpremier Eric Van Rompuy

De christendemocraat neemt ook Theo Francken en Bart De Wever persoonlijk op de korrel. Zo dient het "brutaal woordgebruik" van Francken volgens hem enkel om de "bruine flank af te dekken" en zijn er volgens hem nog maar weinig verschillen tussen de tweets van Francken en die van Amerikaans president Donald Trump. Bart De Wever krijgt dan weer het verwijt dat zijn "arrogantie geen grenzen kent", met name door Antwerpen te bestempelen als het "epicentrum van de Belgische politiek" en door zich te gedragen als de "schaduwpremier".

Waarschuwing

Ook het opiniestuk van De Wever over Europa kent bij Van Rompuy geen genade. "Gelukkig hebben de woorden van Bart De Wever in Europa geen enkele betekenis en weten Merkel en Macron niet eens wie die 'historische' burgemeester van Antwerpen is." Aan het slot van zijn epistel geeft Van Rompuy de N-VA nog een waarschuwing mee. "N-VA denkt dat ze 'incontournable' is geworden in de Belgische politiek. Zij bepalen de regels van het spel. Maar na hoogmoed (in het Grieks 'hubris') komt de val", klinkt het.

N-VA denkt dat ze 'incontournable' is geworden. Maar na hoogmoed komt de val Eric Van Rompuy