Eric Tomas (PS) volgt zichzelf op als burgemeester van Anderlecht jv

16 oktober 2018

06u56

Bron: belga 1 In Anderlecht zullen PS-sp.a-cdH, Ecolo-Groen en DéFI een coalitie vormen. Eric Tomas (PS) volgt zichzelf op als burgemeester. Dat maakte PS-schepen Fabrice Cumps bekend.

Het idee van een meerderheid met de MR, Ecolo en een derde coalitiepartner dat zondagavond leefde, is van de baan in Anderlecht. PS-sp.a-cdH, Ecolo-Groen en DéFI zullen een meerderheid van 27 op 47 zetels hebben in de gemeenteraad.