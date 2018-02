Eric Geijsbregts daagt ontvoerder dochter uit om hem te ontmoeten op plaats waar ze exact 27 jaar geleden verdween en vanmorgen was het zover Koen Van De Sype

26 februari 2018

16u07

Bron: Eigen Berichtgeving 5 Het was vanmorgen precies 27 jaar geleden dat Nathalie Geijsbregts (10) verdween. Het meisje stond op 26 februari 1991 te wachten op de bus aan de Tervuursesteenweg in het Vlaams-Brabantse Leefdaal, toen ze werd meegenomen door iemand in een grijze wagen. Daarna niets meer. Haar vader Eric postte begin deze maand een bericht op Facebook waarin hij de dader opriep om zich na al die jaren eindelijk kenbaar te maken. “Ik zal op jou wachten op dezelfde plek en tijd als toen”, klonk het. “Durf je de confrontatie aan?”

Nathalie zou op 9 februari haar 37ste verjaardag gevierd hebben en het was naar aanleiding daarvan dat haar vader zijn oproep deed. “Je was 10 jaar toen ik je voor de laatste keer zag”, schrijft hij. “We zeiden nog tot straks, maar sindsdien heb ik je nooit meer gezien of gehoord.”

Ontvoerder

Hij riep de ontvoerder van zijn dochter op om zich kenbaar te maken. Hij zou exact 27 jaar na de feiten op hem wachten, aan het gedenkteken voor zijn dochter dat is opgericht op de plaats waar ze voor het laatst werd gezien. Dat was vanmorgen. (lees hieronder verder)

Om half zeven was hij ter plaatse. En daar bleef hij drie uur lang, tot half tien. “Tot half acht heb ik in de wagen gezeten, maar daarna heb ik buiten gestaan. Het was ijskoud. Op enkele mensen na die toevallig passeerden, heb ik niemand gezien”, vertelt hij aan onze redactie.

“Ik had het eerlijk gezegd ook niet verwacht”, gaat hij verder. “Het was eerder een symbolische actie. In de hoop om toch nog iets bij de dader los te maken. Iets menselijks. Ik hoop dat hij alsnog contact opneemt met de politie of Child Focus. Dat laatste kan zelfs anoniem.”

Bende van Nijvel

Want Geijsbregts blijft hopen, al is die hoop klein. “Kijk naar het dossier van de Bende van Nijvel”, zegt hij. “Zo veel jaar later kwam er toch nog een doorbraak en begon iemand te praten. Ik hoop dat de ontvoerder van Nathalie dat ook doet. Nu of over enkele dagen of weken. Ik ben wel realistisch. Ik ga niet in een hoekje zitten treuren tot ik iets hoor. Ik moet ook verder.” (lees hieronder verder)

Eric Geijsbregts Vandaag 9 dagen geleden poste ik de brief aan Nathalie met ook een boodschap aan de dader, ontvoerder van Nathalie. En dit om haar levend te houden en niet alleen in mijn hart. Het verheugd me dan...

De ontvoerder daagde uiteindelijk niet op, maar er was wel iets anders wat de aandacht trok van de man. De gedenkplaats zag er immers helemaal anders uit dan hij zich herinnerde. “Ik was er drie dagen geleden nog geweest en toen stond het monument nog gewoon in het gras”, zegt hij. “Vanmorgen bleek iemand er witte kiezels gelegd te hebben en bloemen. Geen idee wie dat gedaan heeft, maar het was een hart onder de riem. Ik hoop dat de persoon in kwestie zich kenbaar wil maken, want ik zou hem of haar graag persoonlijk bedanken. Dat kan via Facebook.”

Respons

Ook de massale respons die zijn oproepen op sociale media teweegbracht, was hartverwarmend zo zegt hij zelf. In twee weken tijd werden zijn twee berichten meer dan 6.500 keer gedeeld en de foto van zijn dochter werd zelfs 229.000 keer bekeken. “Ik heb enorm veel reacties gekregen en dat heeft heel veel deugd gedaan”, vertelt hij. “De mensen leven erg met me mee. Ik wil iedereen bedanken die de berichten gedeeld heeft.”