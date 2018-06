Er woedt een hevige brand achter Noordstation in Brussel, tien huizen ontruimd Silke Vandenbroeck Arno Van Hauwermeiren

25 juni 2018

20u07

Bron: eigen berichtgeving, Belga 170 Achter het Noordstation in Brussel woedt momenteel een hevige brand. De brandweer is met veel manschappen ter plaatse om het vuur te blussen.

De brand woedt in een loods in de Aarschotstraat, de prostitutiewijk achter het Noordstation. De dakbedekking op een werf zou in brand zijn gevlogen vanwege werken, klinkt het bij de lokale politie.

Een tiental woningen werden ontruimd. Voorlopig is er geen sprake van gewonden. De brandweer heeft de brand nog altijd niet helemaal onder controle.

