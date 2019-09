Er volgt maandag geen Septemberverklaring volgens Bourgeois: “Niet realistisch om dat te verwachten” AW

20 september 2019

08u27

Bron: Belga 0 Europarlementslid en voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gaat ervan uit dat er maandag geen Septemberverklaring komt van een nieuwe Vlaamse regering. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1.

Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) en de onderhandelaars van CD&V en Open Vld moeten onder meer nog knopen doorhakken over de begroting. Wellicht beginnen ze dit weekend aan de begrotingsgesprekken, waarbij ze moeten beslissen hoe het tekort van 500 tot 600 miljoen euro wordt dichtgereden.

De deadline van 23 september, de opening van het parlementaire jaar, wordt wellicht niet meer gehaald. Jambon zou dan als kersvers Vlaams minister-president de Septemberverklaring geven, maar dat is volgens zijn voorganger Geert Bourgeois "een beetje 'kort dag'". "Ik denk niet dat het realistisch is om te verwachten dat er een Septemberverklaring komt op 23 september", zei hij vandaag in De Ochtend.

Tien dagen

Volgens Bourgeois boeken de onderhandelaars wel vooruitgang, en zou het niet meer al te lang mogen duren. "Ik hoor dat er heel hard gewerkt wordt", klonk het. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voorspelde gisteren dat de onderhandelingen nog een tiental dagen in beslag zouden nemen.