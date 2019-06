Er mag weer alcohol geschonken worden bij federale politie kv

01 juni 2019

05u47

Bron: Belga 0 Bij de federale politie mag er opnieuw alcohol geschonken worden nadat er zes jaar lang een absoluut verbod gold. Dat heeft nieuwe commissaris-generaal Marc De Mesmaeker beslist, schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.

De Mesmaeker maakte zijn beslissing bekend in een interne nota. "Het totale verbod was nefast voor de sociale cohesie", staat in de nota. "Veel goede initiatieven kenmerkend voor de cultuur van de federale politie zijn verdwenen." Met het nieuwe beleid wil de commissaris-generaal zijn personeel de kans geven "belangrijke carrière- of dienstmomenten te vieren. Weliswaar op een decente manier", staat er nog.

Het ­versoepeld verbod geldt enkel voor "laagalcoholische dranken". Sterke drank blijft verboden. Alcohol mag ook nooit tijdens de dienst gedronken worden.



Zes jaar lang, tussen 2012 en 2018, gold er een absoluut verbod op initiatief van de voormalige commissaris-generaal, Catherine De Bolle.