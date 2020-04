Er komt warm lenteweer aan maar wat betekent dat nu voor het coronavirus? KVDS

03 april 2020

14u18 0 Komend weekend en volgende week kunnen we genieten van heerlijk lenteweer, met temperaturen die vlot boven de 20 graden zullen stijgen. Maar wat betekent dat voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus in ons land? Van virussen als verkoudheden en griep weten we dat ze beter gedijen in koude maanden, maar is dat voor COVID-19 ook het geval? De wetenschap is volop op zoek naar antwoorden. En de eerste studies lijken zowel goed als slecht nieuws te hebben.

Eerst en vooral een vaststelling. Het nieuwe coronavirus is al over de hele wereld waargenomen, van het barre binnenland van Mongolië, waar de temperatuur rond -25 graden Celsius schommelt, tot het broeierig hete Singapore, waar het in deze tijd van het jaar +27 graden is. COVID-19 lijkt zich op het eerste gezicht dan ook weinig aan te trekken van het weer.





Maar dat is niet de enige observatie. Veel van de zwaarste uitbraken van het virus lijken zich wel te situeren in gebieden waar het nu wat frisser is. Dat deed onderzoekers vermoeden dat er misschien toch een verband is tussen de verspreiding van COVID-19 en koele, drogere temperaturen.

This map shows Coronavirus COVID-19 outbreaks plotted on top of average January temperatures. More info in my blog: https://t.co/sdj6nmUbhV pic.twitter.com/LDXL39htjI Jesse Ferrell(@ WeatherMatrix) link

Zo verscheen op 20 maart een Chinese studie in voorpublicatie waarin het klimaat vergeleken werd op 523 plaatsen over de hele wereld waar het coronavirus uitbrak. De wetenschappers suggereerden dat er wel degelijk een link is tussen COVID-19 en de temperatuur, luchtvochtigheid en windsnelheid: hoe koeler en hoe droger, hoe meer besmettingen.





Een andere nog niet gepubliceerde studie leek tot dezelfde conclusie te komen: bij een hogere temperatuur (boven het vriespunt), waren er minder coronabesmettingen. Deze onderzoekers drukten er wel op dat de temperatuur niet álle data kon verklaren.

Ook een studie die op 23 maart in voorpublicatie ging, wees in die richting. Die vergeleek de data van 112 plaatsen over de hele wereld waar het coronavirus had toegeslagen en concludeerde dat het coronavirus zich het beste voelde bij lagere temperaturen. Een studie van de universiteit van Maryland specifieerde dat zelfs en wees op een ideale temperatuur tussen 5 en 11 graden.

Een Europees onderzoek concludeerde dan weer dat de schijnbare voorkeur van het coronavirus voor een koel en droog klimaat erop leek te wijzen dat het een seizoensgebonden aandoening kon zijn. Mensen in gematigde klimaten lopen daarbij het grootste risico. Daarna volgen zij die in droge klimaten leven. Het virus zou het minste schade aanrichten in de tropen.

Hypothese

Een ander argument voor die hypothese is de manier waarop het nieuwe coronavirus gemaakt is. De buitenkant van coronavirussen wordt harder als het kouder wordt, waardoor ze langer buiten het lichaam kunnen overleven. Van het coronavirus weten we intussen dat het tot 72 uur kan overleven op harde oppervlaktes, bij een temperatuur tussen 21 en 23 graden en een vochtigheidsgraad van 40 procent. “Hoe langer een virus kan overleven buiten het lichaam, hoe meer kans dat het mensen besmet”, aldus Miguel Araújo van het National Museum of Natural Sciences in de Spaanse hoofdstad Madrid die daar onderzoek naar doet, bij de BBC.

Onderzoekers van de Harvard Medical School manen echter aan tot voorzichtigheid. Doordat er ook flink wat besmettingen zijn in de tropen, zou het nieuwe coronavirus wel eens minder afhankelijk kunnen zijn van het weer dan sommigen denken. Ze stellen dat hogere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid in de lente en de zomer alléén niet noodzakelijk zullen leiden tot een vermindering van het aantal besmettingen. Zij drukken erop dat het vooral ménsen zijn die het virus verspreiden en dat maatregelen zoals quarantaines absoluut nodig zijn om het probleem ultiem te bedwingen.

Hard bewijs

Hard bewijs voor de correlatie tussen COVID-19 en het klimaat is er vooralsnog niet. Daarvoor staat het onderzoek nog te veel in de kinderschoenen en weten we nog niet genoeg over het nieuwe virus. De meeste wetenschappers zijn het er wel over eens dat áls het virus seizoensgebonden blijkt te zijn, de kans klein is dat het helemáál zal verdwijnen in de zomer. Het kan echter wel genoeg zijn om de wereld en dan vooral de zorgsector een beetje ademruimte te geven. En wat tijd te winnen tot de ontdekking van een potentieel geneesmiddel of vaccin.

Lees ook: “Vooral het aantal patiënten met overgewicht op intensieve is me opgevallen.” Experts beantwoorden 8 prangende vragen over de coronacijfers (+)

Lees ook:

Belgische sneltest voor coronavirus is goedgekeurd



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over COVID

gezondheid

ziekten

weer