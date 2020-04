Exclusief voor abonnees

Er komt warm lenteweer aan, maar wat betekent dat nu voor het coronavirus?

KVDS

03 april 2020

14u18

88

Komend weekend en volgende week kunnen we genieten van heerlijk lenteweer, met temperaturen die vlot boven de 20 graden zullen stijgen. Maar wat betekent dat voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus in ons land? Van virussen als verkoudheden en griep weten we dat ze beter gedijen in koude maanden, maar is dat voor Covid-19 ook het geval? De wetenschap is volop op zoek naar antwoorden. En de eerste studies lijken zowel goed als slecht nieuws te hebben.